Apple suaviza las reglas de las solicitudes de transparencia en la Unión Europea

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Apple suaviza las reglas de las solicitudes de transparencia en la Unión Europea

Las investigaciones antimonopolio realizadas durante años por la Oficina Federal de Cárteles de Alemania y otros reguladores europeos han dado sus frutos. Según ixbt.com, Apple ha aceptado cambiar sus requisitos de consentimiento para el seguimiento de usuarios en las aplicaciones de sus plataformas. Estos cambios son significativos, ya que buscan crear un entorno competitivo justo y restablecer el equilibrio. Así lo informa Techcrunch.com señala .

El hecho es que el sistema App Tracking Transparency (ATT) introducido por Apple había sido objeto de críticas durante mucho tiempo. Según los reguladores, este sistema permitía a la empresa utilizar los datos de los usuarios para sus propias aplicaciones sin ninguna solicitud de advertencia, creando una ventaja artificial frente a las aplicaciones de terceros. Como resultado, los participantes del mercado digital, especialmente las empresas que dependen de los ingresos publicitarios, han sufrido pérdidas importantes.

Nuevas oportunidades para los usuarios europeos

Según el acuerdo alcanzado con las autoridades de competencia de los países de la Unión Europea, se mantiene la necesidad de solicitar el consentimiento de los usuarios, pero su formato cambiará radicalmente. Se permitirá a los desarrolladores mostrar ventanas alternativas en un formato más flexible y menos intimidante. Estas novedades incluyen más de seis enmiendas importantes que se espera influyan positivamente en las decisiones de los consumidores finales.

En particular, según las nuevas reglas, las ventanas de consentimiento ya no se mostrarán como pequeñas ventanas emergentes, sino como pantallas de página completa. Además, se ha eliminado la palabra «rastrear» (track) del texto y se ha modificado el diseño de los botones. Ahora se ofrecerán a los usuarios las opciones «Permitir» y «Rechazar», en lugar de la frase «Pedir a la app que no rastree» utilizada anteriormente.

Información adicional y restricciones regionales

A los desarrolladores también se les da la oportunidad de incluir enlaces con información adicional que explique a los usuarios por qué es necesaria dicha autorización. Se ha informado que, de acuerdo con los requisitos legales, estos cambios solo se aplicarán a las aplicaciones distribuidas en Alemania, Francia, Italia, Polonia y Rumanía.

Los expertos señalan que, debido al antiguo sistema intimidante, la mayoría de los usuarios rechazaban el seguimiento, lo que afectó a empresas publicitarias como Meta. Apple, bajo el pretexto de proteger los datos personales y la privacidad, continuó mostrando anuncios personalizados utilizando su propio ecosistema. Ahora, se permitirá a los creadores de aplicaciones solicitar nuevamente el consentimiento a los usuarios de la Unión Europea un año después de su última elección.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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