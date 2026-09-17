Debbie Hewitt exige transparencia a la dirección de la FIFA

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Debbie Hewitt exige transparencia a la dirección de la FIFA

La presidenta de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA), Debbie Hewitt, lanzó duras críticas contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, exigiendo la divulgación de todos los documentos internos relacionados con los recientes escándalos de la organización. Según BBC Sport, Hewitt, quien también ocupa el cargo de vicepresidenta de la FIFA, solicita una transparencia total y aclaraciones sobre los problemas de gobernanza antes de la próxima reunión del Consejo de la FIFA, programada para el 15 de octubre. Así lo informa Goal.com informa .

En una carta oficial dirigida también al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, se condena enérgicamente el declive en el sistema de gobierno del fútbol mundial y el deterioro de la cultura corporativa. Una de las principales causas del conflicto es el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). Como parte de esta iniciativa, se planeaba crear una nueva empresa para gestionar los derechos comerciales y de entradas de la Copa del Mundo y otros torneos importantes, vendiendo el 21% de sus acciones a un fondo de inversión privado.

El caso Folarin Balogun y la injerencia política

Además de los asuntos comerciales, la FA exige explicaciones sobre la inesperada anulación de la suspensión del delantero de la selección de EE. UU., Folarin Balogun. El jugador de 25 años, tras recibir una tarjeta roja en el partido contra Bosnia y Herzegovina, debía cumplir una suspensión automática de un partido. Sin embargo, fue habilitado inesperadamente para jugar en los octavos de final contra Bélgica.

Esta situación generó serias preocupaciones en la comunidad futbolística, especialmente después de las declaraciones sobre una supuesta llamada personal del presidente estadounidense Donald Trump al jefe de la FIFA para pedir una revisión del caso. La FIFA, sin dar explicaciones detalladas, afirmó haber actuado basándose en una cláusula que permite la suspensión temporal de sanciones, pero esto no satisfizo a las asociaciones nacionales.

Graves conflictos en el ámbito internacional

Las controversias en torno al proyecto FFE también han tenido consecuencias legales. La UEFA ha logrado abrir un proceso penal contra Gianni Infantino a través de tres tribunales estadounidenses y exige la presentación de toda la documentación pertinente. Asimismo, la UEFA, la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol publicaron una carta abierta conjunta acusando a la dirección de la FIFA de abuso de confianza.

Por su parte, la sede en Zúrich rechazó estas acusaciones, señalando a la cúpula de la UEFA por orquestar una «campaña de desprestigio» contra la FIFA y sus líderes. A pesar de ello, la presión sobre Infantino sigue aumentando. Las asociaciones de fútbol de Inglaterra, Gales y Escocia fueron de las primeras en retirar oficialmente su apoyo a la futura campaña de reelección del jefe de la FIFA.

FIFADebbie HewittGianni InfantinoFolarin BalogunUEFA
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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