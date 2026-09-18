Trampa tras una sonrisa: La nueva estafa de soborno contra migrantes en Rusia

« ¡Una trampa tras una sonrisa y el riesgo de 5 a 8 años de prisión! »: ¿Cómo evitar el peligroso esquema que lleva de la cárcel al frente?

Se ha emitido una advertencia seria sobre un peligro vital para millones de trabajadores de Asia Central, incluidos los ciudadanos uzbekos, que trabajan en la Federación de Rusia. Según las últimas pruebas y videos que circulan en redes sociales y comunidades de migrantes, han aumentado drásticamente los casos en los que la policía de tránsito (GAI) y agentes policiales detienen a extranjeros para incitarlos artificialmente a ofrecer un soborno y así procesarlos penalmente. Según el esquema, los agentes detienen al conductor o pasajero bajo el pretexto de una infracción menor o revisión de documentos, iniciando la conversación con una amabilidad extrema.

Luego, les entregan un libro, una carpeta o algún objeto, creando la falsa impresión de que es posible «resolver el asunto en el momento». En cuanto el migrante intenta ofrecer dinero para salir de la situación, se activan las cámaras y la persona es detenida bajo el artículo 291 del Código Penal ruso (Soborno). Lo más trágico es que los extranjeros acusados de este delito enfrentan penas de 5 a 8 años de prisión, y la mayoría de quienes terminan encarcelados sufren presiones para firmar contratos militares y ser enviados al frente.

¿Cómo funcionan estas trampas psicológicas, qué reglas se deben seguir estrictamente al interactuar con la policía y cómo pueden nuestros compatriotas proteger su libertad?

« Dinero en un libro y detención inmediata »: El esquema minuto a minuto de la trampa

El maquiavélico esquema que lleva a los migrantes al borde de la cárcel funciona así:

Comportamiento que inspira confianza: Los agentes no son agresivos, al contrario, hablan de manera muy amistosa y cálida, sugiriendo que el problema puede «resolverse tranquilamente»;

El objeto entregado: Se le entrega al conductor o ciudadano un manual de tránsito (PDD), una carpeta de seguro o un cuaderno, dándole instrucciones vagas como «tú sabes qué hacer»;

Grabación oculta: En cuanto el dinero se coloca dentro del objeto, todo queda registrado por cámaras de audio y video, y se llama a un equipo operativo;

Delito penal grave: La situación se califica oficialmente como «soborno a un funcionario en el ejercicio de sus funciones» (Art. 291 del Código Penal de la RF).

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Las terribles consecuencias de ser atrapado con un soborno:

Una pena que comienza en 5 años: Según la legislación rusa, el soborno a un funcionario es un delito grave, castigado con 5 a 8 años de prisión y multas enormes;

Presión para contratos militares: Hoy en día, los extranjeros, especialmente los migrantes, recluidos en instituciones penitenciarias rusas (colonias) se han convertido en el grupo objetivo principal para firmar contratos de guerra;

Engaño y sin camino de retorno: Un ciudadano que intenta evitar una multa administrativa menor pone en riesgo su libertad, salud y hasta su vida en un instante.

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Cómo protegerse cuando la policía o la GAI lo detienen en Rusia:

Nunca ofrezca dinero: Sin importar la infracción cometida, exija siempre y únicamente la redacción de un acta oficial (protocolo);

No tome ningún objeto extraño en sus manos: Rechace recibir libros, carpetas o papeles que le entreguen, y nunca coloque dinero entre sus documentos;

Grabe la conversación en su teléfono: Según la ley rusa, un ciudadano tiene derecho a grabar en video o audio su conversación con un oficial de policía en servicio;

Utilice los números de emergencia: Si le piden dinero de forma abierta o encubierta, llame al 102 o 112 del Ministerio del Interior y reporte el número de la patrulla que lo detuvo;

Pague la multa legal a través de la aplicación oficial: Pagar las multas oficiales mediante «Gosuslugi» o aplicaciones bancarias con un 50% de descuento es mil veces más seguro que cualquier acuerdo informal.

Un error momentáneo y elegir el camino fácil puede causar años tras las rejas o ser arrastrado a la guerra; la legalidad es el protector más confiable de cualquier migrante.

¿Cree usted que el hecho de que nuestros compatriotas en Rusia caigan en estas trampas se debe a la falta de cultura jurídica o a la presión unilateral del sistema? ¿Qué más deberían hacer los consulados y organizaciones sociales para proteger los derechos de los migrantes en estas situaciones? ¡Deje sus experiencias y opiniones en los comentarios, y comparta esta advertencia urgente con todos sus conocidos en Rusia para prevenir el peligro!