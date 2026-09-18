Karolina Olgin envía un mensaje especial a Lionel Messi

Karolina Olgin, presidenta saliente del club español Eldense, que milita en la segunda división, ha enviado una petición importante a Lionel Messi, quien se ha convertido en el nuevo dueño del equipo. Según Goal.com, la dirigente colombiana confirmó oficialmente su salida tras entregar la gestión del club a la estrella argentina, pidiéndole que valore los 105 años de historia de la institución. Así lo informa Goal.com informa .

La labor de Karolina Olgin en el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat ha llegado a su fin. Desde que adquirió las acciones de Pascual Pérez en octubre de 2025, contribuyó significativamente al regreso del equipo masculino a La Liga. Asimismo, bajo su gestión, se desarrollaron el equipo femenino y la academia del club.

Legado histórico y nuevas esperanzas

En un comunicado oficial de despedida publicado por el club, Olgin destacó su orgullo por entregar el mando a Lionel Messi. «Es un inmenso orgullo para mí cederle las riendas del club, y me voy tranquila al dejarlo en las manos más confiables», declaró.

Al mismo tiempo, la expresidenta envió una petición especial al nuevo propietario: «Cuídelo, respete lo que significa para su gente y, sobre todo, traiga grandes sueños a la ciudad de Elda». También instó a los aficionados a recibir a la nueva directiva con calidez desde el primer día.

Decisiones difíciles y perspectivas de futuro

El periodo presidencial de Olgin estuvo marcado por pasos operativos complejos y controvertidos para asegurar la estabilidad financiera del club. Al recordar esta etapa, admitió haber tomado decisiones difíciles, complejas y, a menudo, impopulares.

Sin embargo, expresó su firme convicción de que el futuro será extraordinario tras entregar la gestión a una leyenda viva del fútbol mundial. En su opinión, tras las dificultades del pasado, le espera al equipo una era mucho más brillante.

Desafíos en el campo

Al comenzar un nuevo capítulo bajo el mando del nuevo dueño, el Eldense debe centrarse ahora en los resultados sobre el terreno de juego. Tras las primeras cinco jornadas de la Segunda División, el equipo ocupa la 16ª posición con solo cinco puntos.

El equipo afronta este fin de semana un encuentro crucial en casa contra el Eibar. Una victoria es vital para alejarse de la zona de peligro y enderezar el rumbo.