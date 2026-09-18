El secreto del video viral en el Bernabéu: Lamine Yamal sorprende al mundo con su respuesta inesperada

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El secreto del video viral en el Bernabéu: Lamine Yamal sorprende al mundo con su respuesta inesperada

El racismo en el fútbol español vuelve a estar en el centro del debate, ¡pero esta vez no con las declaraciones tensas o demandas judiciales que todos esperaban! El prodigio de 19 años delFC Barcelona, Lamine Yamal, reveló por primera vez en Movistar Plus cómo reacciona ante las discriminaciones abiertas y ocultas que sufre. La filosofía estoica de la joven estrella, blanco de insultos de la afición durante el Clásico en el Santiago Bernabéu, está sorprendiendo no solo a los aficionados españoles, sino a todo el mundo del fútbol. ¿Por qué la presión de las gradas no logra quebrarlo?

Insultos en el Bernabéu y reacción fría

Durante el Clásico disputado en Madrid el 26 de octubre de 2024, se profirieron diversos insultos desde las gradas hacia Yamal y Raphinha:

  • Racismo oculto y abierto: Yamal confesó que se ha enfrentado a tales miradas y comentarios miles de veces en su vida, y que la gente a menudo lo hace sin darse cuenta;

  • Calma en la reacción: La sonrisa indiferente y serena en el rostro del jugador en el momento de los insultos sorprendió a muchos;

  • Orígenes y educación: El joven extremo destacó que en el entorno donde creció, tales vicios nunca fueron aceptados como normales.

«¡No soy de otro color!»

«Al final, las palabras de alguien que me llama 'negro' nunca me afectan; soy realmente negro, no de otro color. Es incorrecto, pero en una situación donde miles de personas han pagado para ver mi juego, no me voy a enfadar con una sola persona que me falta al respeto», afirmó Yamal.

A pesar de su corta edad, el jugador neutraliza el arma principal de las gradas rivales ignorando estas provocaciones.

La reacción de Lamine Yamal ante el racismo

Pregunta / Situación

Punto de vista personal de Lamine Yamal

Frecuencia de enfrentamiento en la vida

Encontrado miles de veces, abierta o indirectamente

Impacto de los insultos

No le molesta personalmente, no afecta su moral

Situación en el Bernabéu

Eligió ignorar los comentarios discriminatorios de los aficionados

Principio fundamental

No gastar energía en una persona irrespetuosa cuando miles aplauden

¿Crees que la postura calmada e indiferente de Lamine Yamal es más efectiva que el método de lucha constante y visibilidad de Vinícius Júnior? ¿Es la indiferencia el mayor castigo para los racistas?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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