Lionel Messi en una acalorada discusión con el comisionado de la MLS en el campo

Tras conquistar un nuevo trofeo con el Inter Miami, Lionel Messi se convirtió en el centro de una acalorada discusión sobre el césped. Según Goal.com, la estrella argentina mantuvo un intercambio inesperado y tenso con el comisionado de la Major League Soccer (MLS), Don Garber, tras la final de la Campeones Cup. Así lo informa Goal.com .

El incidente ocurrió directamente en el terreno de juego tras la victoria del equipo ante el club mexicano Cruz Azul. En dicho encuentro, el Inter Miami derrotó a su rival por 2-0, asegurando un nuevo título prestigioso.

Un gol histórico y una disputa inesperada

Este partido tuvo una importancia especial en la carrera de Lionel Messi. El experimentado delantero logró marcar su gol número 100 con el club, asegurando la victoria de su equipo. Sin embargo, las celebraciones posteriores al partido quedaron algo ensombrecidas por la discusión con el directivo de la liga.

Los videos difundidos muestran claramente al jugador argentino gesticulando y señalando con el dedo a Don Garber durante su conversación, expresando sus ideas con gran intensidad. Este suceso ha generado diversas especulaciones y debates entre la comunidad futbolística y los aficionados.

El silencio de las partes

Por el momento, no se ha revelado la causa principal de esta inesperada discusión. Según el informe de Goal.com, la dirección de la MLS se ha negado a hacer comentarios sobre la situación. Por su parte, el departamento de prensa del Inter Miami tampoco respondió de inmediato a las solicitudes de información.

Como dato, este éxito es el último trofeo importante que el equipo ha ganado desde que Lionel Messi se mudó a Florida. El club había ganado anteriormente la Leagues Cup en 2023, el Supporters' Shield en 2024 y la MLS Cup en 2025.

Hasta ahora, las autoridades oficiales y el propio jugador mantienen silencio sobre el incidente. Lionel Messi y sus compañeros de equipo, por su parte, se centran en ignorar los rumores y prepararse para los próximos compromisos, manteniendo su buen nivel durante la temporada.