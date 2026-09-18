El primer portátil del mundo con Ryzen AI Max+ PRO 495 ha sido fotografiado

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El primer portátil del mundo con Ryzen AI Max+ PRO 495 ha sido fotografiado

Los expertos de StorageReview han presentado las primeras fotos del HP ZBook Ultra G3a 16, el primer portátil del mundo basado en el nuevo procesador AMD Ryzen AI Max+ PRO 495. Este potente dispositivo está diseñado para profesionales que trabajan con AI y cálculos intensivos, y se espera que salga a la venta en octubre de este año. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Según ixbt.com, aunque aún no se ha publicado un análisis completo, se conocen detalles preliminares sobre la estructura interna y las capacidades técnicas del dispositivo. En particular, el portátil llama la atención por su memoria RAM récord de 192 GB.

Capacidades de memoria y arquitectura

Como se puede ver en las fotos publicadas, los chips de memoria RAM están colocados directamente alrededor del procesador y no se pueden ampliar posteriormente. Sin embargo, 192 GB se considera el máximo absoluto para este tipo de nuevos procesadores.

Para información, los procesadores de la serie Ryzen AI 300 anterior tenían un límite de 128 GB en cuanto a soporte de memoria. La nueva generación no solo aumentó la capacidad total, sino que también permitió aumentar la memoria asignada para las necesidades de la GPU a 160 GB, frente a los 96 GB anteriores.

Sistema de refrigeración y parámetros de potencia

Los ingenieros de HP han aumentado el límite de potencia del procesador (TDP) a 100 W para este modelo. Esto es significativamente más alto que las cifras habituales para ordenadores portátiles, lo que garantiza un alto rendimiento.

Debido a la mayor potencia y la alta disipación de calor, el portátil cuenta con dos grandes ventiladores y una placa especial de disipación de calor que cubre completamente el procesador y los chips de memoria. El dispositivo también está equipado con una batería de 96 Wh.

Aún no se ha revelado el precio del nuevo dispositivo, pero se espera que la RAM ampliada y el límite de potencia aumentado sean un paso importante en el procesamiento local de modelos de AI.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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