Comparativa de las cámaras del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra

Se han comparado las capacidades del iPhone 18 Pro Max y el Samsung Galaxy S26 Ultra, considerados los principales buques insignia del mercado de smartphones. En una importante comparativa publicada por la famosa publicación ixbt.com y el reconocido tecnobloguero SuperSaf, se destacaron claramente las fortalezas y debilidades de ambos dispositivos en la captura de fotos y grabación de video. Así lo informa Ixbt.com .

Esta comparación, que ha captado la atención de expertos y usuarios, es fundamental para evaluar hacia dónde se dirige la fotografía móvil moderna. Dado que ambas marcas han implementado las tecnologías más avanzadas y capacidades de AI en sus dispositivos, se esperaban resultados finales muy contrastantes.

Diferencias principales en la toma de fotografías

Según los resultados de las pruebas realizadas, no se ha determinado un ganador único y absoluto. Cada smartphone pudo demostrar sus mejores características en condiciones específicas. En particular, el buque insignia de Apple obtuvo ventaja al ofrecer imágenes de alta calidad en entornos oscuros y condiciones de poca luz.

Además, según ixbt.com, el iPhone 18 Pro Max destacó por una paleta de colores más natural, retratos de calidad y un rango dinámico ampliado durante la grabación de video. Este es un factor importante para los usuarios que valoran las tomas naturales en la vida cotidiana.

Capacidades ópticas y fotografía de larga distancia

Por otro lado, el Samsung Galaxy S26 Ultra pudo mostrar sus capacidades técnicas en otras áreas. En particular, este dispositivo demostró un alto nivel de detalle en las tomas realizadas con la cámara ultra gran angular y durante el proceso de macrofotografía.

Además, el modelo Galaxy S26 Ultra obtuvo una clara ventaja en sus capacidades de zoom de hasta 100×. Esta es una gran ventaja para los usuarios a los que les gusta fotografiar objetos lejanos.

Las opiniones también estuvieron divididas en las discusiones entre los usuarios. Un grupo de usuarios aprobó los tonos de piel equilibrados y los colores ambientales presentados por Apple, mientras que otros señalaron que las fotos de Samsung parecían un poco más grises y apagadas.