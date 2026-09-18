Huawei lidera el mercado de smartphones en China

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Huawei lidera el mercado de smartphones en China

El mercado chino de smartphones está experimentando cambios drásticos, con Huawei fortaleciendo significativamente su posición y superando a sus competidores casi al doble. Según datos publicados por CNMO, aunque las ventas totales de dispositivos en el país cayeron cerca de un 10 % a principios de septiembre, la marca sigue liderando el mercado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos analíticos, del 7 al 13 de septiembre, Huawei se convirtió en el líder absoluto del mercado chino con una cuota del 27 %. Xiaomi ocupa el segundo lugar con un 14,2 %, mientras que Vivo y Oppo comparten el tercer puesto con un resultado idéntico del 14 %. La cuota de la marca Honor fue del 13,2 %.

Nuevas fuerzas del mercado e impacto de los lanzamientos

Este éxito no es casualidad y está directamente relacionado con los recientes lanzamientos importantes de la compañía. En particular, Huawei presentó al público el Mate XT 2, el segundo smartphone plegable en tres partes del mundo. Esto despertó un gran interés entre los consumidores y tuvo un impacto positivo en el volumen de ventas.

Además, durante este periodo, la empresa presentó el sistema operativo HarmonyOS 7 y la nueva plataforma de procesador Kirin 9050 Pro. El fabricante destaca que, para mantener la actividad del mercado, no solo los dispositivos plegables fueron clave, sino también otras series populares como el Mate 80, Pura 90 y nova 16.

La posición de Apple y el descenso temporal

Apple, que se encuentra entre los líderes del mercado, registró solo un 12,7 % durante la semana analizada, cayendo al sexto lugar. Sin embargo, los expertos consideran que se trata de un fenómeno temporal, debido a razones de calendario específicas.

Resulta que la presentación oficial del iPhone 18 Pro estaba programada para el 10 de septiembre, pero sus ventas comenzaron recién el 18 de septiembre. Por lo tanto, entre el 7 y el 13 de septiembre, los compradores chinos estaban a la espera del nuevo flagship, y las ventas se mantuvieron principalmente gracias a los dispositivos de la generación anterior.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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