Lanzamiento del iPhone 18 Pro: colas y escasez

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Lanzamiento del iPhone 18 Pro: colas y escasez

El día que los fans de Apple esperaban en todo el mundo ha llegado: la compañía ha iniciado la venta oficial de los nuevos smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en la primera oleada de países. Como es tradición, el lanzamiento de la nueva generación de dispositivos se recuerda por las enormes colas y la alta demanda. Según ixbt.com, los compradores comenzaron a reunirse frente a las Apple Store desde el amanecer. Sobre esto, Ixbt.com informa.

Orden y restricciones frente a las tiendas

Para regular el proceso de venta, el personal de Apple instaló barreras especiales para dirigir el flujo de clientes. Sin embargo, las condiciones para comprar el smartphone en tienda son estrictas. Según estas, solo los usuarios que han realizado un pedido anticipado y reserva pueden obtener el dispositivo; los visitantes sin reserva no son atendidos.

Los expertos señalan que este intenso interés por los nuevos buques insignia provocó que las existencias se agotaran en poco tiempo. En particular, en las tiendas Apple de Zhengzhou, uno de los centros de producción más grandes de China, todos los modelos de iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se agotaron por completo en las primeras horas.

Pedidos en línea y plazos de entrega

Si los compradores no encuentran el producto en la tienda, se ven obligados a realizar un pedido a través de la tienda online. Sin embargo, los usuarios que realizan pedidos en el sitio oficial se enfrentan a plazos de entrega para octubre, lo que demuestra que la demanda supera significativamente a la oferta.

Al mismo tiempo, han circulado informes de que los nuevos buques insignia aparecieron en algunos mercados negros incluso antes del inicio oficial de las ventas. Por ejemplo, en el mercado ruso, concretamente en puntos de venta populares, se registró que los modelos iPhone 18 Pro Max se pusieron a la venta antes del inicio oficial, con precios que alcanzaron los 900 000 rublos.

También hay que tener en cuenta que los usuarios en Rusia se enfrentarán a una serie de restricciones al utilizar los nuevos iPhone 18 Pro. Según ixbt.com, se ha revelado que los propietarios en este país no podrán utilizar al menos 18 funciones y servicios del dispositivo, lo que supone inconvenientes adicionales para los compradores locales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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