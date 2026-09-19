Se revela el secreto de longevidad de un hombre de 112 años

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Se revela el secreto de longevidad de un hombre de 112 años

Vitantonio Lovallo, el hombre más anciano de Europa, falleció a los 112 años y 171 días. Conocido por el apodo de «Ziton», Lovallo murió el 15 de septiembre en Avigliano, Italia.

Según datos oficiales, nació el 28 de marzo de 1914 en el pueblo de Sarnelli, cerca de Avigliano. Lovallo trabajó como pastor desde los 16 años.

Conoció a su futura esposa en el pueblo. Ella había llegado a Sarnelli para recuperarse de una pleuresía. La pareja se casó en 1936 y tuvo cuatro hijos: Lucia en 1938, Vincenzo en 1940, Maria en 1946 y otro hijo en 1952.

Sin embargo, Vincenzo murió de meningitis pocos meses después de nacer. La esposa de Lovallo falleció en 2015 a los 98 años a causa de una leucemia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Lovallo fue enviado al frente y capturado por las tropas alemanas en Grecia en 1943.

Primero estuvo detenido en la isla de Rodas y luego fue trasladado a Alemania. Allí fue recluido en el campo Stalag VIII C y liberado por las tropas soviéticas en mayo de 1945. Durante su cautiverio, fue obligado a realizar trabajos forzados, como la construcción de vías férreas.

Tras regresar a su patria, Lovallo trabajó como arriero y cultivó la tierra durante décadas.

Tras el fallecimiento de Michele Cicora el 31 de marzo de 2024, Lovallo se convirtió en el hombre vivo más anciano de Italia. También fue el primer hombre de la región de Basilicata en alcanzar los 110 años.

Tras la muerte del rumano Ilie Ciocan el 27 de mayo de 2026, Lovallo obtuvo el estatus de hombre vivo más anciano de Europa.

A los 103 años reveló su secreto de longevidad

Un anciano calvo está sentado en una cama hablando.

A los 103 años, Lovallo señaló un estilo de vida saludable y tranquilo como la razón principal de su longevidad.

Curiosamente, incluso a esa edad, todavía podía trabajar con azadón y tijeras de podar. Lovallo siguió viviendo y trabajando en el pueblo hasta los 106 años. Cuidaba ovejas, viñedos y campos. Más tarde, se dedicó únicamente a la cría de conejos y gallinas.

Nunca obtuvo permiso de conducir y no le interesaba montar en bicicleta. Por el pueblo se desplazaba principalmente con la ayuda de una mula.

Los miembros de su familia afirmaron que su dieta era cercana a la mediterránea. Consumía muchas legumbres, frutas y verduras cultivadas localmente.

Incluso después de cumplir los 100 años, bebía una copa de vino casero con sus comidas. A lo largo de los años, su única medicación consistía en una aspirina diaria y algunos suplementos.

Lovallo mantuvo su independencia incluso en la vejez. Se dice que se afeitaba él mismo hasta los 109 años.

Su nieta, Sara Lovallo, habló con los medios italianos sobre la actitud de su abuelo ante la vida.

«Mi abuelo amaba su tierra y siempre valoraba la vida», dijo ella.

Lovallo llevó un diario durante su cautiverio en la guerra. En una de sus notas, escribió que había pasado por días muy difíciles, pero que luego eligió la vida.

El funeral de Lovallo se celebró el 17 de septiembre en Sarnelli y luego fue enterrado en Lagopesole.

Tras su muerte, el portugués Joaquim Varela, de 111 años, se convirtió en el hombre vivo más anciano conocido en el continente europeo.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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