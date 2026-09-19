El Presidente visitó el renovado estadio « Turon » en Nukus

Se ha dado un paso gigante en la modernización de la infraestructura deportiva, el desarrollo de jóvenes talentos y la elevación del fútbol nacional a una nueva etapa en la región del mar de Aral. El Presidente de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev en el marco de su visita a la República de Karakalpakstán, visitó el imponente estadio « Turon » en la ciudad de Nukus, tras una reconstrucción capital, y conoció de cerca las modernas instalaciones creadas. Este proyecto a gran escala se implementó como parte de la ejecución del decreto histórico del jefe de Estado del 7 de abril de 2023, destinado al desarrollo del fútbol profesional y amateur.

El complejo, con un valor total de 118,6 mil millones de soums, no solo garantizó el empleo permanente de 85 ciudadanos, sino que también amplió la capacidad de las gradas de 9,3 mil a 12 mil espectadores. Lo más destacado es que el estadio, que se convirtió en la sede del club de fútbol local « Orol » y de la Academia Nacional de Fútbol, se adaptó completamente a los estándares internacionales: se instaló una zona centralizada de VAR (árbitro asistente de video), cámaras especiales de alta precisión para detectar fueras de juego y plataformas cómodas para los medios de comunicación.

¿Qué oportunidades abre el nuevo estadio « Turon » de 118,6 mil millones de soums para el fútbol karakalpako y los jóvenes campeones, y qué tareas importantes estableció el jefe de Estado durante su diálogo con los jóvenes futbolistas?

« 12 mil asientos y 118,6 mil millones de soums de inversión »: Cifras y comodidades

Indicadores clave de la reconstrucción del complejo « Turon » en Nukus:

Arena para 12 000 espectadores: Como resultado de la reconstrucción, la capacidad se aumentó de 9,3 mil a 12 mil asientos, equipados con butacas modernas;

Proyecto de 118,6 mil millones de soums: Se invirtieron casi 120 mil millones de soums para la renovación completa y el equipamiento tecnológico del complejo;

85 nuevos puestos de trabajo: 85 personas, entre especialistas, personal técnico y entrenadores, obtuvieron empleo permanente en la instalación deportiva;

3 estadios y 2 gimnasios: Además del campo principal, el complejo cuenta con dos campos de entrenamiento y dos gimnasios cubiertos.

« Sistema VAR y cámaras de fuera de juego »: Exigencias del fútbol moderno

Innovaciones tecnológicas instaladas en el estadio:

Sistema VAR centralizado: Se creó una zona especial de VAR para garantizar que las decisiones arbitrales sean transparentes y justas en competiciones nacionales e internacionales;

Puntos de detección de fuera de juego: Se montaron cámaras de alta precisión alrededor del campo para resolver situaciones polémicas en segundos;

Plataforma para medios y transmisión en vivo: Se prepararon plataformas con todas las condiciones para que la televisión y los periodistas puedan cubrir los partidos y realizar transmisiones rápidas;

Club « Orol » y 190 alumnos: El área del complejo se convirtió en la base del club profesional « Orol », donde 190 jóvenes talentos de la Academia Nacional de Fútbol entrenan continuamente.

« Dormitorio, salas de análisis y salas de artes marciales »: Infraestructura completa de la Academia

Condiciones creadas para la educación y formación de jóvenes deportistas:

Dormitorio acogedor con 196 plazas: Se entregó un dormitorio con todas las comodidades para los futbolistas talentosos seleccionados de varios distritos de la región;

Comedor de 84 plazas y gimnasios: Funcionan instalaciones modernas para la nutrición adecuada y el aumento de la resistencia física de los atletas;

Salas de análisis táctico: Se crearon salas multimedia especiales para estudiar profundamente el juego de los rivales y fortalecer los entrenamientos desde la teoría;

Boxeo, taekwondo y atletismo: El complejo no se limita al fútbol; aquí pueden practicar artes marciales y atletismo entre 100 y 150 deportistas simultáneamente.

El Presidente Shavkat Mirziyoyev dialogó cordialmente con los jóvenes deportistas que entrenan en el estadio renovado, enfatizando que el trabajo duro y la disciplina son necesarios para lograr grandes victorias, y se tomó una foto conmemorativa con ellos.

¿En qué medida cree que el renovado estadio « Turon » y el sistema VAR en Nukus servirán para cultivar nuevas estrellas desde la región del mar de Aral hacia nuestra selección nacional y los escenarios mundiales? ¿Qué impulso cree que dará la construcción de estas modernas arenas en las regiones al desarrollo del fútbol uzbeko? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de la alegre noticia deportiva de Nukus con todos los amantes del fútbol y sus amigos!