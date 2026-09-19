¿Por qué el hijo de Trump devuelve urgentemente el regalo de bodas de un multimillonario ruso?

·87·Mundo
¿Por qué el hijo de Trump devuelve urgentemente el regalo de bodas de un multimillonario ruso?

¡Ha estallado un enorme escándalo en la escena política estadounidense que podría tensar aún más las relaciones entre Washington y Moscú! El presidente Donald Trumpha visto cómo el lujoso regalo de bodas hecho a su hijo menor por el empresario ruso Umar Kremlev se ha convertido en objeto de una seria investigación en el Congreso. Ante la gravedad de la situación, la familia Trump anunció que devolvería los fondos de inmediato. ¿Qué riesgo político se escondía realmente tras este «gesto generoso» de 200 000 dólares para una fiesta en una isla privada y fuegos artificiales?

Lujo en las Bahamas: una generosidad de 200 000 dólares

El conflicto salió a la luz tras una publicación de agradecimiento en Instagram de Bettina Trump, esposa del hijo menor de Trump:

  • Alquiler de isla privada: El empresario ruso cubrió los gastos de alquiler de una isla privada en las Bahamas para las festividades;

  • Fuegos artificiales suntuosos: Los fuegos artificiales y espectáculos de las noches posteriores a la boda fueron financiados en su totalidad;

  • Celebración de dos días: Según Bettina Trump, Kremlev organizó «dos noches de fiesta increíbles con gran generosidad»;

  • Monto de los gastos: Según estimaciones de los medios, esta generosidad asciende a unos 200 000 dólares estadounidenses.

La declaración de Donald Trump: «¡Lo devolverá todo!»

«Es totalmente permitido y mucha gente organiza fiestas, pero tengo entendido que él le devolvió el dinero... Escuché sobre esto, le pregunté y respondió: “No, papá, les devolveré todo”. Fue hace poco, así que escuché que está pagando», dijo Donald Trump en una rueda de prensa oficial.

Aunque el líder estadounidense afirmó que no había ilegalidad ni indicios criminales en el regalo, la apresurada devolución por parte de la familia solo aumenta las sospechas.

Investigación del Congreso y golpe político

Detalles del conflicto

Situación y análisis

Donante

El empresario ruso Umar Kremlev

Beneficiarios

El hijo menor de Donald Trump y su esposa (Bettina Trump)

Naturaleza de los gastos

Isla privada en las Bahamas y fuegos artificiales (aprox. 200 000 $)

Proceso iniciado

El Congreso de EE. UU. está llevando a cabo una investigación oficial sobre esta velada (Axios)

Decisión tomada

El hijo del presidente se vio obligado a devolver la totalidad de los fondos

Los representantes del Congreso consideran este importante regalo financiero del empresario ruso a la familia de la Casa Blanca como un intento de influencia política encubierta.

¿Cree que detrás de estos 200 000 dólares presentados como un simple regalo de bodas hay grandes intereses políticos o es solo una exageración de la oposición? ¿Por qué la familia Trump devolvió el dinero tan apresuradamente?

Deje su opinión en los comentarios y comparta esta candente polémica política entre EE. UU. y Rusia con sus amigos en Telegram.

Donald TrumpUmar KremlevBahamasCongreso de EE. UU.Política
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Sirenas de ataque aéreo en Riad: se escuchan explosiones en la capital saudí, ¡población en pánico!Sirenas de ataque aéreo en Riad: se escuchan explosiones en la capital saudí, ¡población en pánico!Hoy, 09:01«Compramos»: Dinamarca entrega Groenlandia a EE. UU. y Trump anuncia el estado 52«Compramos»: Dinamarca entrega Groenlandia a EE. UU. y Trump anuncia el estado 52Hoy, 08:52Error catastrófico en el Pentágono: ¿La tecnología secreta del F-35 estadounidense cayó en manos de China?Error catastrófico en el Pentágono: ¿La tecnología secreta del F-35 estadounidense cayó en manos de China?Hoy, 08:37Europa advertida sobre una nueva amenaza relacionada con RusiaEuropa advertida sobre una nueva amenaza relacionada con RusiaHoy, 08:27Trump impone sanciones drásticas contra Rusia e Irán: ¡Hay una «trampa» importante!Trump impone sanciones drásticas contra Rusia e Irán: ¡Hay una «trampa» importante!Hoy, 08:13¿Los multimillonarios se están volviendo pobres? 590 magnates fuera de la lista Forbes¿Los multimillonarios se están volviendo pobres? 590 magnates fuera de la lista ForbesHoy, 08:05
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?