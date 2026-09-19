Anthropic abre un laboratorio de biología basado en inteligencia artificial

Anthropic, una de las empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial, ha confirmado que cuenta con un laboratorio físico dedicado a realizar experimentos biológicos. Se espera que este paso sea un hito importante para llevar las capacidades de la IA más allá del mundo digital y resolver problemas médicos y biológicos de la vida real. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una entrevista con la agencia Reuters, Erik Kauderer-Abrams, jefe de la división de ciencias de la vida de Anthropic, enfatizó que para realizar investigaciones en biología, las pruebas finales deben realizarse en condiciones de laboratorio reales. Según él, la empresa ya ha comenzado actividades prácticas en esta área y el laboratorio opera como los centros de biotecnología habituales.

Investigación y colaboraciones

Según información de ixbt.com, Anthropic adquirió en abril de este año la startup biotecnológica Coefficient Bio, que operaba en modo sigiloso, para ampliar sus capacidades. Actualmente, el laboratorio trabaja en estrecha colaboración con socios externos además de realizar investigaciones internas. Sin embargo, la empresa no desea revelar en qué proyectos específicos está trabajando el laboratorio en este momento.

En particular, este laboratorio aún no se especializa en el descubrimiento de fármacos (drug discovery). Anthropic intenta no dar la impresión de competir con la industria farmacéutica, ya que la empresa tiene muchos clientes y socios importantes en este sector. Por ejemplo, recientemente se anunció la firma de un acuerdo de investigación conjunta de medicamentos con Novo Nordisk.

Seguridad y controversias

Al mismo tiempo, Anthropic ha recibido críticas anteriormente por ofrecer productos que podrían competir con los de sus clientes. Por ello, la empresa lanzó esta semana el programa Life Sciences Verification Program. Este programa brinda a los investigadores biológicos calificados la oportunidad de utilizar los modelos más potentes de la empresa.

Sin embargo, las cuestiones de seguridad siguen siendo urgentes en el mundo de la tecnología. La reciente renuncia del investigador de Anthropic, Jacob Jackson, provocó intensos debates. Él advirtió que quienes crean la IA creen firmemente que podría aniquilar a toda la humanidad antes de que termine la década.

Perspectivas contradictorias en la industria

El propio jefe de seguridad de la empresa estimó en más de un 10 % la probabilidad de que la IA dañe a la humanidad en la próxima década. En este contexto, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, hizo un llamado el fin de semana pasado a los representantes de la industria para frenar el ritmo y autorregularse. Él ha calificado al bioterrorismo como uno de los mayores riesgos de la IA.

Ante estas serias advertencias, la apertura de un laboratorio biológico por parte de la empresa en San Francisco no pasó desapercibida en el mundo tecnológico. El reconocido inversor y fundador de startups, Chamath Palihapitiya, comentó la situación con ironía en la red social X (anteriormente Twitter), señalando que tales iniciativas se están volviendo preocupantes.