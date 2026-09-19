Honor presenta la estación de trabajo ultracompacta Tiangong AXB35 para IA

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Honor presenta la estación de trabajo ultracompacta Tiangong AXB35 para IA

El mercado de dispositivos compactos se enriquece con una estación de trabajo de un nivel de potencia inédito. Honor ha anunciado oficialmente una nueva familia de ordenadores compactos llamada Tiangong AXB35, diseñada para el desarrollo y ejecución de sistemas de IA directamente en el dispositivo local. Según ixbt.com, el modelo más avanzado de esta serie muestra una potencia de cálculo extrema en un chasis de solo 2 litros. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

El representante más potente de la nueva línea, el modelo AXB35 Ultra, se basa en la avanzada plataforma NVIDIA RTX Spark y está equipado con 128 GB de memoria unificada. El fabricante destaca que este sistema puede alcanzar un rendimiento de hasta 1 peta en cálculos FP4. Estas cifras elevadas suponen un paso importante para los especialistas que trabajan con IA y redes neuronales, acelerando significativamente el flujo de trabajo.

Capacidades inmensas ocultas en un chasis pequeño

Las dimensiones del dispositivo presentado son de 203 x 70 x 192 mm, con un peso aproximado de 1,5 kg. A pesar de su tamaño ultra reducido, la estación de trabajo está diseñada para ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño directamente en el PC, sin depender obligatoriamente de servicios en la nube.

La plataforma NVIDIA RTX Spark incluye la arquitectura gráfica moderna Blackwell RTX y tecnologías de procesador Grace. La configuración de hardware incluye hasta 6144 núcleos CUDA, un procesador Arm de 20 núcleos y 128 GB de memoria unificada LPDDR5X. Según Honor, este sistema puede ejecutar con éxito modelos de hasta 300 mil millones de parámetros.

Capacidades técnicas e interfaces

Cabe destacar que la posibilidad de trabajar en la práctica con redes neuronales tan grandes depende directamente del nivel de cuantización, el tamaño del contexto, el software utilizado y la cantidad de tareas ejecutadas simultáneamente. El ordenador cuenta con un SSD de 2 TB, con un total de tres ranuras M.2 dedicadas al SSD. El dispositivo admite varios modos de consumo energético de 55, 85 y 132 W, con alimentación mediante un bloque externo de 240 W.

El dispositivo compacto también destaca por su rico conjunto de interfaces. Sus capacidades incluyen:

  • Dos puertos Ethernet 10GbE
  • Red inalámbrica moderna Wi-Fi 7
  • Dos puertos USB4 y cuatro puertos USB-A
  • HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4 para conectar monitores

Línea de productos extendida

Se señala que, además de la versión Ultra, esta serie incluye otros dos modelos. El modelo AXB35 Standard se basa en la plataforma Intel Core Ultra X7 358H, con 64 GB de RAM y un SSD de 512 GB, ofreciendo un rendimiento de IA de hasta 180 TOPS. La versión AXB35 Pro cuenta con la plataforma AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 GB de memoria y un SSD de 1 TB, alcanzando hasta 126 TOPS.

Todos los modelos admiten Windows 11 y Ubuntu. Esto los convierte en una opción atractiva no solo para usuarios corporativos, sino también para desarrolladores que necesitan un entorno Linux completo para probar y ejecutar modelos de IA localmente. Por ahora, el precio y la fecha de lanzamiento de las estaciones de trabajo Honor Tiangong AXB35 no han sido revelados.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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