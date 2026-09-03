173 mil millones de toneladas de hielo se derritieron en Groenlandia en un año

Los glaciares de Groenlandia han estado disminuyendo continuamente durante los últimos 30 años. En la última temporada, la pérdida de la capa de hielo alcanzó una escala aún mayor.

Según datos del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, durante la temporada 2025–2026, en Groenlandia, se derritieron casi 173 mil millones de toneladas de hielo.

A modo de comparación, en la temporada anterior esta cifra fue de 130 mil millones de toneladas. Sin embargo, este no es el récord histórico: en 2012, la capa de hielo de Groenlandia se redujo en 458 mil millones de toneladas en una sola temporada.

Los expertosseñalan que la masa de los glaciares aumentó por última vez en la temporada 1995–1996. Desde entonces, la capa de hielo de Groenlandia ha disminuido constantemente durante casi 30 años.

La experta Signe Hillerup Larsen destacó que esta situación es una de las graves consecuencias del calentamiento global. Según ella, el aumento de las temperaturas está acelerando el proceso de deshielo.

Los especialistas advierten que estos cambios podrían tener consecuencias no solo para Groenlandia, sino para todo el mundo. Esto se debe a que el derretimiento de los enormes glaciares puede provocar el aumento del nivel del mar y afectar los procesos naturales oceánicos.