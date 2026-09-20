Nueve nuevas especies misteriosas descubiertas en el fondo del océano

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Nueve nuevas especies misteriosas descubiertas en el fondo del océano

En el gélido y oscuro fondo del océano cerca de Alaska, se realizó un descubrimiento inesperado para los científicos. Los investigadores identificaron 9 nuevas especies de esponjas marinas desconocidas hasta ahora para la ciencia.

Las nuevas especies fueron identificadas durante el estudio de muestras tomadas de las aguas profundas del Golfo de Alaska y alrededor de las Islas Aleutianas. Así lo informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EE. UU.

¿Cuántos secretos esconde aún el fondo del océano?

Nueve imágenes de diversas esponjas marinas y criaturas en el fondo del océano.

Curiosamente, los científicos no encontraron estas criaturas por casualidad recientemente. Las muestras fueron recolectadas durante años de investigación marina de la NOAA. Algunos especímenes conservados desde 2012 fueron sometidos posteriormente a análisis microscópicos y genéticos especiales.

Los exámenes revelaron que 9 muestras eran especies independientes. Pertenecen a seis grupos diferentes, y algunos difieren drásticamente en apariencia y estructura interna.

Uno de los aspectos más interesantes es que una de las nuevas especies es tan singular que los científicos tuvieron que crear un género completamente nuevo para clasificarla. Otra especie se convirtió en el primer ejemplo conocido de un grupo que anteriormente se encontraba principalmente en regiones tropicales, hallado en una región fría como Alaska.

No son simples «esponjas»

Varios peces rosados nadan alrededor de una gran esponja en el fondo del mar.

Aunque las esponjas marinas parecen criaturas muy simples, desempeñan un papel vital en el ecosistema oceánico. Filtran el agua y crean lugares de refugio para otros animales en el fondo del océano.

Algunos peces y crustáceos se esconden entre las esponjas. Incluso se ha descubierto que ciertas especies de peces depositan sus huevos dentro de las esponjas.

Según los científicos, hasta ahora 232 especies de esponjas marinas son conocidas en las aguas de Alaska. Sin embargo, dado que gran parte del océano profundo aún no se ha explorado por completo, es posible que se descubran muchas más especies desconocidas en el futuro.

Islas AleutianasAlaskaNOAAEsponja marinaOceanografía
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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