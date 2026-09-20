Motorola presenta su nuevo flagship con cámara de 200 MP

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Motorola presenta su nuevo flagship con cámara de 200 MP

Motorola ha anunciado la fecha de presentación oficial de su nuevo smartphone insignia, el modelo Signature 27, y ha revelado las primeras características del dispositivo. Según ixbt.com, la esperada presentación está programada para el 22 de septiembre de este año, y el nuevo dispositivo debería reemplazar a la generación anterior lanzada en enero de 2026. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los primeros teasers publicados por el fabricante muestran claramente el bloque de cámara principal del futuro flagship. Los expertos notaron las inscripciones Dolby Vision, 200MP, 100x Super Zoom y LYTIA en el anillo que rodea los objetivos. Esto indica un paso serio en las capacidades de fotografía.

Capacidades de la cámara y sensor avanzado

La mención de la marca Sony LYTIA significa que el modelo Signature 27 estará equipado con un nuevo sensor de 200 MP llamado Sony LYTIA LYT-901. Este sensor óptico tiene un formato de 1/1,12 pulgadas y píxeles de 0,7 µm, lo que garantiza tomas de alta calidad.

Este sensor también admite una función de zoom interno de hasta 4x. Se espera que la capacidad 100x Super Zoom anunciada se logre precisamente gracias a esta tecnología y a un recorte de calidad, lo que no dejará indiferentes a los entusiastas de la fotografía móvil.

Diseño y rendimiento

Los teasers también han revelado algunos detalles sobre la apariencia del dispositivo. El panel trasero del smartphone tiene una textura única y costuras decorativas, lo que indica que Motorola ha utilizado un revestimiento de tela o cuero sintético en lugar del vidrio tradicional.

Según Notebookcheck, la compañía está desarrollando este flagship bajo el nombre en clave interno "Wukong". Se supone que se ha elegido el procesador más reciente, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, como base técnica del dispositivo.

Además, otra característica importante del smartphone es la compatibilidad con el sistema operativo GrapheneOS. El hecho de que los desarrolladores de GrapheneOS hayan firmado un acuerdo especial con Motorola se considera una gran noticia para los usuarios que buscan seguridad y privacidad.

MotorolaSony LYTIASnapdragonGrapheneOSSmartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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