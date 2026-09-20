¿Limonada con pies vendida a 364 liras? Un extraño suceso en un festival de China causa revuelo

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¿Limonada con pies vendida a 364 liras? Un extraño suceso en un festival de China causa revuelo

En un evento internacional celebrado en China, un método de preparación de bebidas provocó una gran indignación en las redes sociales. La escena en la que se sumergían los pies en una mezcla de limonada y cola sorprendió a muchos.

Según la información difundida, los pies se sumergieron en la mezcla de limonada y cola mientras se preparaba. Lo más sorprendente es que se dice que cada vaso de esta bebida preparada de esa manera se vendió a 364 liras.

Este hecho, considerado contrario a la higiene, provocó fuertes protestas por parte de quienes lo vieron en las redes sociales.

A pesar del extraño método de preparación, circularon informes de que cientos de personas hicieron fila para comprar la bebida.

Sin embargo, tras la difusión viral de las imágenes en Internet, la reacción de los usuarios cambió drásticamente y los organizadores comenzaron a tomar medidas al respecto.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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