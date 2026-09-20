Fermín López habla sobre su regreso a la selección española

El centrocampista del FC Barcelona, Fermín López, compartió sus emociones tras la difícil victoria por 3-1 sobre el Sevilla y comentó sobre la exitosa racha del equipo en la temporada de La Liga. Este encuentro consolidó aún más el gran momento de los catalanes en el campeonato doméstico. Tras el partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el jugador no ocultó su satisfacción por los tres puntos logrados y por haber alcanzado un hito personal importante. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el centrocampista de 23 años, formado en La Masia, ha sido convocado por Luis de la Fuente para la plantilla de la selección española de cara a los próximos partidos de la Nations League. Esta convocatoria supone un gran logro emocional para el joven jugador, tras un periodo difícil en el que tuvo que perderse el Mundial por una lesión. Fermín admitió que no fue fácil superar esas dificultades.

"Estoy muy feliz de volver a la selección. No poder ir al Mundial fue muy duro para mí. He empezado bien la temporada y estoy encantado de volver con el equipo nacional", destacó Fermín López.

El cambio táctico de Raphinha y su hat-trick

Más allá de la alegría del equipo por la selección española, Raphinha, quien desmanteló la defensa del Sevilla, se convirtió en el héroe de la noche. El jugador brasileño adoptó una nueva faceta táctica bajo las órdenes de Hansi Flick, moviéndose en zonas centrales en lugar de su posición habitual en la banda. Este cambio ofreció resultados inesperados y muy efectivos.

El exjugador del Leeds United ha logrado marcar 12 goles en solo siete partidos, convirtiéndose en el líder indiscutible en la lucha por el trofeo Pichichi. Fermín destacó la rapidez con la que su compañero se ha adaptado a sus nuevas funciones.

"Raphinha se ha convertido en nuestro nueve sorpresa. Lo que está haciendo es admirable. Es un jugador muy bueno y puede adaptarse a cualquier posición. Nosotros le damos pases y él marca. Aunque nunca había jugado como delantero centro, ahora está registrando unas estadísticas increíbles", dijo el centrocampista del Barcelona.

Alta intensidad en el campo

Fermín López también señaló que jugar en el campo del Sevilla fue difícil, ya que el rival ejerció una gran presión ante su afición. Explicó cómo las instrucciones precisas del entrenador influyen en el juego del equipo. Se exige al equipo mantener una alta intensidad durante todo el encuentro y realizar una presión alta inmediata tras la pérdida del balón.

"El Sevilla nos presionó mucho en su estadio, pero los tres goles de Raphinha fueron decisivos. El entrenador nos pide siempre jugar con alta intensidad y presionar inmediatamente tras perder el balón", concluyó Fermín.