En China, un robot humanoide patea el control remoto de un ingeniero durante una prueba

Durante una prueba de un robot humanoide en la ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China, ocurrió un incidente inesperado.

En un video grabado el 7 de septiembre de 2026, se observa al ingeniero operando el robot cuando el dispositivo se mueve repentinamente hacia él y patea el control remoto que sostenía en su mano. Debido al impacto, el control cayó al suelo.

El ingeniero esquivó el siguiente movimiento del robot, recogió el control y se alejó. Según los informes, no sufrió lesiones durante el incidente.

Después de esto, el robot finalizó su movimiento inclinándose hacia adelante. Esta situación provocó comparaciones en las redes sociales con los movimientos de los maestros de artes marciales orientales.

La razón exacta de este comportamiento —ya sea un fallo técnico, un error de programación u otra causa— aún no está clara.