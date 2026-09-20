El buque insignia OnePlus 16 muestra un resultado récord en Geekbench

·7·Tecnología
El buque insignia OnePlus 16 muestra un resultado récord en Geekbench

Uno de los smartphones insignia de nueva generación, el OnePlus 16, que se espera sea presentado pronto, ha aparecido en la base de datos del benchmark Geekbench. Este dispositivo ha despertado un gran interés en el mundo tecnológico y ya ha captado la atención de los expertos por su alto rendimiento y especificaciones avanzadas antes de su anuncio oficial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el nuevo smartphone ha sido registrado en la base bajo el número de modelo PYB110. Se espera que el dispositivo esté equipado con el procesador avanzado Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro de Qualcomm, que aún no ha sido presentado oficialmente. Se informa que la frecuencia de reloj máxima de este chip alcanza los 5,01 GHz.

Rendimiento impresionante y software

En las pruebas de benchmark, el modelo OnePlus 16 demostró claramente su alto potencial. En las pruebas de un solo núcleo, el dispositivo registró un resultado superior a los 3000 puntos, mientras que en el modo multinúcleo, esta cifra alcanzó unos impresionantes 11 000 puntos. Estos resultados garantizan que el buque insignia funcionará sin problemas incluso con las tareas más pesadas y las aplicaciones que requieren muchos recursos.

El dispositivo probado está equipado con 16 GB de RAM y funciona con el moderno sistema operativo Android 16. Además, se espera que la versión del smartphone destinada al mercado chino cuente con la interfaz ColorOS 17, lo que brindará a los usuarios funcionalidades adicionales.

Pantalla y capacidades de cámara avanzadas

El smartphone estará equipado con una pantalla OLED BOE X4 de 6,78 pulgadas que ofrece una experiencia visual de alta calidad. La pantalla cuenta con una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 165 Hz, lo que garantiza una fluidez de imagen excepcional para juegos y uso diario.

En cuanto a las capacidades fotográficas, el dispositivo también cumple con altos estándares:

  • La cámara frontal está equipada con un sensor de alta resolución de 50 megapíxeles
  • La cámara trasera principal incluye un módulo de 200 megapíxeles con estabilización óptica
  • Se añade un objetivo ultra gran angular de 50 megapíxeles
  • Cuenta con un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3x
Uno de los aspectos más destacados del dispositivo es su enorme batería. Según la información, el OnePlus 16 estará equipado con una batería de 9000 mAh. Anteriormente, la certificación 3C confirmó que el smartphone admite la tecnología de carga rápida por cable de 100 W, y según las filtraciones, la potencia de carga inalámbrica sería de 50 W.

Según los expertos, la presentación oficial de este buque insignia de nueva generación, con tales características técnicas, está prevista para octubre de este año. El dispositivo se prepara para una competencia seria en el mercado frente a otras marcas líderes.

OnePlusSnapdragonSmartphoneAndroidTecnología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En China, un robot humanoide patea el control remoto de un ingeniero durante una pruebaEn China, un robot humanoide patea el control remoto de un ingeniero durante una pruebaHoy, 11:40Nueve nuevos satélites lanzados en China mediante el cohete Kinetica-1Nueve nuevos satélites lanzados en China mediante el cohete Kinetica-1Hoy, 11:28El telescopio James Webb estudió el clima del objeto enana marrón más fríoEl telescopio James Webb estudió el clima del objeto enana marrón más fríoHoy, 05:55Por primera vez en la historia de la ciencia, se transportó antimateria en un vehículoPor primera vez en la historia de la ciencia, se transportó antimateria en un vehículoHoy, 05:27El smartphone Samsung Galaxy S27 Ultra contará con una batería más grandeEl smartphone Samsung Galaxy S27 Ultra contará con una batería más grandeAyer, 21:28Se introduce un modo especial para la batería del iPhone 18 Pro MaxSe introduce un modo especial para la batería del iPhone 18 Pro MaxAyer, 20:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico