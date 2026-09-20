Lamine Yamal habla sobre las dificultades iniciales de Marcus Rashford en el Clásico

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, habló sobre el proceso de adaptación de Marcus Rashford, quien jugó cedido en el club catalán la temporada pasada, al derbi más importante del fútbol español: el Clásico. Según Movistar, el joven talento reveló las dificultades iniciales del delantero inglés y cómo logró adaptarse rápidamente a este entorno. Así lo informa Goal.com.

Es bien sabido que Marcus Rashford disputó 49 partidos con el Barcelona la temporada pasada, logrando anotar 14 goles y contribuyendo significativamente a que su equipo ganara La Liga y la Supercopa de España. Sin embargo, para el jugador formado en la academia del Manchester United, el inicio de su etapa con los catalanes no fue fácil, especialmente los partidos contra el Real Madrid, que supusieron un gran reto.

Problemas en el primer enfrentamiento

El primer Clásico de Rashford en el estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid fue un tropiezo, ya que el Barcelona perdió 1-2. Sus acciones en aquel partido generaron dudas, incluso entre sus compañeros. El joven delantero del equipo, Lamine Yamal, recordó sus impresiones: «Fue el primer Clásico de Rashford, perdimos 1-2 en el Bernabéu. Al verlo jugar, pensé que aún no sabía lo que era un Clásico».

Yamal destaca que los jugadores formados en La Masia entienden desde el primer día la inmensa importancia de este partido y que, en realidad, es una verdadera batalla. Para un jugador que viene del extranjero, sentir esta presión y adaptarse requiere algo de tiempo.

Cambio en el Camp Nou

Sin embargo, Marcus Rashford comprendió la seriedad de la situación antes del partido de vuelta. En el siguiente enfrentamiento en el Camp Nou, el delantero inglés mostró un nivel de juego totalmente diferente. Marcó un golazo de tiro libre, contribuyendo enormemente al camino del Barcelona hacia el título, y mostró una intensidad excepcional durante todo el encuentro.

«En el segundo partido entendió lo que era realmente el Clásico, marcó de tiro libre y jugó con una intensidad totalmente distinta», añadió Yamal, reconociendo la evolución positiva del jugador.

Fin del traspaso y nuevos planes

A pesar de la exitosa temporada y la conquista de dos trofeos, la directiva del Barcelona decidió no activar la opción de compra de Marcus Rashford por 30 millones de euros (26 millones de libras). Bajo la dirección del director deportivo Deco, se eligieron otras prioridades.

El club prefirió fichar al extremo del Newcastle, Anthony Gordon, por 70 millones de euros (59 millones de libras). Buscando un perfil específico que encajara en el sistema táctico de presión alta del entrenador Hansi Flick, y que pudiera aportar energía especialmente ante la ausencia de Raphinha, la directiva del Barcelona marcó al jugador de 25 años como objetivo prioritario.