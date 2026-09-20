El Xiaomi 18 Fold se convierte en el teléfono plegable más vendido

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El Xiaomi 18 Fold se convierte en el teléfono plegable más vendido

Según datos de @RDObservation reportados por el sitio de noticias Zamin.uz, el nuevo Xiaomi 18 Fold ha establecido un récord absoluto en el mercado. Este moderno smartphone plegable registró resultados excepcionales en su primera semana de ventas, convirtiéndose en el gadget de esta categoría que más rápido se ha vendido en la historia de la compañía. Así lo informa Ixbt.com en su informe.

La presentación del smartphone tuvo lugar el 7 de septiembre de este año, y las ventas abiertas comenzaron el 10 de septiembre. En los primeros siete días de comercialización, se vendieron 80 000 unidades. Aproximadamente 36 000 de ellas encontraron dueño el primer día.

Capacidades técnicas y posición en el mercado

Ante este interés masivo y la actividad de los compradores, Xiaomi anunció que las existencias disponibles se agotaron rápidamente. Con este resultado, el Xiaomi 18 Fold se convirtió en el segundo smartphone plegable más popular de esta categoría este año, quedando solo por detrás de la marca Huawei.

Como referencia, Huawei había anunciado previamente que su modelo Pura X Max de doble pantalla ancha vendió 1,2 millones de unidades en cuatro meses, ocupando el primer lugar en satisfacción del usuario. No obstante, el hito de 80 000 unidades alcanzado por Xiaomi en una semana es un logro importante.

Características principales del flagship

El éxito de este dispositivo se debe a sus características técnicas avanzadas y su diseño bien pensado. Para ofrecer a los usuarios un alto nivel de comodidad y funcionalidad, el smartphone está equipado con componentes potentes.

  • Sistema de triple cámara creado en colaboración con la reconocida marca Leica
  • Batería de alta capacidad de 6000 mAh
  • Tecnología de carga rápida por cable de 67 W y carga inalámbrica de 50 W
  • Sistema de protección moderno basado en los estándares IP58 e IP59
Las capacidades ópticas del smartphone también son notables. El dispositivo cuenta con un sensor principal HP5 de 200 MP, un módulo periscopio JN5 de 50 MP con zoom óptico de 3,5x y un objetivo ultra gran angular con una distancia focal de 17 mm. El modelo también incluye tecnología UWB y altavoces duales de alta calidad.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartphone PlegableGadgetsTecnologías
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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