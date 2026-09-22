El bloguero Nekoglay y su esposa detenidos por tráfico de drogas

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El bloguero Nekoglay y su esposa detenidos por tráfico de drogas

El bloguero y streamer de 25 años Nekoglay (nombre real Nikolay Lebedev), quien alguna vez tuvo millones de seguidores en redes sociales y se hizo conocido por sus polémicos escándalos, fue detenido en su Moldavia natal acusado de un delito grave. Según información oficial de la policía de Chisináu, el bloguero y su esposa fueron arrestados durante un registro en su domicilio, bajo sospecha de estar directamente involucrados en el tráfico ilegal de estupefacientes. En el marco de esta operación especial, las fuerzas del orden moldavas detuvieron a un total de 15 personas, abrieron 23 causas penales y emitieron 58 actas administrativas.

Durante los registros, se confiscaron como prueba diversas drogas duras, tanto sintéticas como de origen vegetal, con un valor total superior a los 450 000 lei (cerca de 2,16 millones de rublos o decenas de miles de dólares). Si su culpabilidad es probada en el tribunal, el bloguero de 25 años se enfrenta a una pena de 7 a 15 años de prisión. Tras ser deportado de Rusia en 2022 y haberse involucrado en temas políticos apoyando a Ucrania y recaudando fondos para drones, la vida de Lebedev podría terminar ahora tras las rejas.

¿Cómo terminó una estrella de Internet vinculada a una red transnacional de narcotráfico, se le aplicará la pena más severa y por qué sus ingresos millonarios en redes sociales no pudieron salvarlo?

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Hechos sobre la operación especial revelada por la policía de Chisináu y la detención del bloguero:

  • El bloguero y su esposa bajo custodia: Durante un registro sorpresa en la casa de Chisináu, Nekoglay y su esposa fueron detenidos bajo sospecha de narcotráfico;

  • Red criminal a gran escala: Durante la operación, se detuvo a 15 personas en total, se abrieron 23 causas penales y se redactaron 58 actas;

  • Un alijo de 450 000 lei: Durante el registro se confiscaron sustancias ilegales sintéticas y de origen vegetal;

  • Hasta 15 años de prisión: Según la legislación penal moldava, el bloguero podría ser condenado de 7 a 15 años por la venta y distribución de estupefacientes;

  • La continuación de un pasado polémico: La carrera del ex streamer, expulsado de Rusia y que organizó campañas de relaciones públicas y caridad sobre Ucrania, se ha derrumbado por completo.

Crónica de Nekoglay: desde la cima de TikTok hasta el centro de detención de Chisináu

Giros drásticos en la escandalosa carrera de Nikolay Lebedev:

Épocas y etapas

Desarrollo de los hechos y acciones del bloguero

Consecuencias legales

2021–2022 (Periodo de Moscú)

Millones de seguidores en TikTok y Twitch, altos ingresos y popularidad

Cima de la popularidad

Noviembre de 2022

Publicación de un video parodiando a un militar bajo ataque de drones

Detención, multa y Deportación oficial a Moldavia

2022–2024 (Periodo de Chisináu)

Entrevistas políticas, recaudación de fondos para drones a favor de Ucrania

Provocaciones sociales y políticas

2026 (Situación actual)

Acusación de tráfico de drogas junto a su esposa

Detención, registros domiciliarios y confiscación

Posibilidad de condena

Proceso judicial e investigación en el marco de 23 causas penales

Privación de libertad de 7 a 15 años

Criminalística y peritaje mediático: ¿Por qué terminó la carrera de Nekoglay con tal desastre?

Conclusiones de abogados, expertos en medios y criminólogos:

  • La ilusión del « dinero fácil » y la falta de límites: Los jóvenes blogueros que alcanzan el éxito rápido suelen caer en la fantasía de que están por encima de la ley; cuando los ingresos y el interés en redes sociales disminuyen, a menudo recurren a actividades ilegales para mantener su estilo de vida lujoso;

  • Persona bajo vigilancia de los servicios especiales: Las personas deportadas que han hecho declaraciones políticas están bajo la atención operativa constante de las fuerzas del orden; en este caso, cualquier actividad criminal estaba destinada a ser descubierta rápidamente;

  • Nivel de peligro de las drogas sintéticas: Las sustancias sintéticas confiscadas son hoy uno de los factores más peligrosos entre los jóvenes; por ello, se espera que el tribunal moldavo aplique la pena más severa posible a este tipo de grupos;

  • Una lección para las redes sociales: Este suceso se ha convertido en un ejemplo claro de lo trágico que puede ser el final de los activistas de Internet conocidos por su « hype » barato y su desprecio por la ley.

La escandalosa vida de bloguero de Nikolay Lebedev ha llegado a su fin ante las puertas de la prisión del tribunal de Chisináu.

¿Qué cree que motiva a los blogueros con millones de seguidores jóvenes a cometer tales delitos: la costumbre de la riqueza fácil o la irresponsabilidad? ¿Qué decisión cree que tomará el tribunal sobre la pena de 15 años solicitada para Nekoglay? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo analítico sobre el escandaloso crimen con todos sus amigos!

Nikolay LebedevNekoglayPolicía de ChisináuDrogas sintéticasMoldavia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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