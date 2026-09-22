Top 10: La carrera por las medallas en los Juegos Asiáticos de Nagoya se intensifica

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Top 10: La carrera por las medallas en los Juegos Asiáticos de Nagoya se intensifica

Los dos primeros días de los XX Juegos Asiáticos de verano, celebrados en Nagoya, Japón, han puesto de manifiesto una feroz competencia en el mapa deportivo del continente. Al cierre de la segunda jornada, con 29 delegaciones habiendo ganado al menos una medalla, la República Popular China ha tomado una ventaja indiscutible, sin dejar opciones a sus rivales. Con 12 títulos logrados en un solo día, los representantes del gigante asiático dominan la tabla general con 23 medallas de oro. Japón, el país anfitrión (8 oros), y Corea del Sur (5 oros) ocupan tradicionalmente el podio.

Entre los equipos de Asia Central, Kazajistán ha ascendido de forma sensacional al 4.º puesto con 4 oros, mientras que la selección nacional de Uzbekistán ha enriquecido su medallero gracias a la victoria del karateca Abdulvahob Rashidov, entrando en el top 10 junto a Myanmar (puestos 9-10). Nuestro equipo cuenta ya con una colección completa de medallas: 1 oro, 1 plata y 1 bronce.

¿Podrá la delegación uzbeka entrar en el top 5 con el inicio de las competiciones de lucha, boxeo y judo? ¿Alguien podrá detener la marcha triunfal de China y qué atletas nos prometen nuevas victorias en la 3.ª jornada?

«23 oros para China, el ascenso de Kazajistán y la reserva de Uzbekistán»: los 5 indicadores clave del 2.º día

Los datos estadísticos más importantes registrados en el segundo día de los Juegos Asiáticos de Nagoya:

  • La presión inigualable de China: Los atletas chinos han acumulado 23 medallas de oro, 10 de plata y 5 de bronce (38 medallas en total), superando a sus perseguidores por más del doble;

  • La colección completa de Uzbekistán: Nuestra delegación cuenta por ahora con 1 oro, 1 plata y 1 bronce, ocupando el puesto 9-10 en la clasificación general por equipos;

  • El efecto Rashidov: La medalla de oro de Abdulvahob Rashidov en kárate, obtenida tras derrotar al anfitrión, permitió a Uzbekistán entrar en el top 10;

  • Competencia regional: Kazajistán ocupa firmemente el 4.º lugar con 4 oros, Kirguistán es 20.º con 3 bronces y Tayikistán cuenta con 1 bronce;

  • 29 países en el podio: Al finalizar el segundo día, un total de 29 comités olímpicos nacionales de Asia ya han logrado figurar entre los medallistas.

XX Juegos Asiáticos de verano (Nagoya): medallero general tras el 2.º día

Comparativa de los resultados de los países líderes y los representantes de Asia Central:

Puesto

País / Delegación

Oro

Plata

Bronce

Total

1

República Popular China

23

10

5

38

2

Japón (Anfitrión)

8

12

12

32

3

República de Corea

5

3

15

23

4

Kazajistán

4

1

3

8

...

...

...

...

...

...

9-10

Uzbekistán

1

1

1

3

9-10

Myanmar

1

1

1

3

...

...

...

...

...

...

20

Kirguistán

0

0

3

3

29

Tayikistán

0

0

1

1

Expertise deportiva: ¿Por qué la verdadera marcha de Uzbekistán comienza ahora?

Conclusiones de analistas internacionales y comentaristas deportivos nacionales:

  • «La artillería pesada» aún no ha entrado en juego: En los primeros días de los Juegos Asiáticos se realizaron más pruebas de natación, gimnasia y algunas artes marciales; las principales «fábricas de medallas» de Uzbekistán, como el boxeo, la lucha libre y grecorromana, el levantamiento de pesas y el taekwondo, apenas están comenzando;

  • Reserva de oro en boxeo y lucha: Uzbekistán es un líder absoluto en Asia en boxeo y lucha; en cuanto comiencen estas finales, el número de medallas de oro de nuestra delegación aumentará drásticamente, garantizando el ascenso a los puestos 4-5;

  • Factor de competencia regional: La actividad de la selección de Kazajistán en los primeros días supone un reto deportivo adicional para los atletas uzbekos; los enfrentamientos en los tapices de lucha y en el ring determinarán al líder de Asia Central;

  • Horario apretado y recuperación: A partir del tercer día, el número de medallas aumentará significativamente; el papel de los nuevos fisioterapeutas y personal médico integrados en el equipo será crucial en esta etapa intensa.

Los Juegos Asiáticos de Nagoya se están convirtiendo en un nuevo escenario histórico para el deporte uzbeko, y los premios principales aún están por llegar.

¿Cree que la delegación de Uzbekistán podrá entrar en el top 5 al final de estos Juegos Asiáticos? ¿Cuántas medallas de oro espera de nuestros boxeadores y luchadores? ¡Deje sus predicciones y opiniones en los comentarios y comparta este artículo analítico sobre la carrera por las medallas en Nagoya con todos los aficionados al deporte!

Juegos AsiáticosNagoyaAbdulvahob RashidovSelección de KazajistánDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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