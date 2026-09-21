La evolución de los enfrentamientos militares en Europa del Este permite al ejército ruso no limitar sus objetivos operativos solo al Donbás, sino extenderlos a una escala mucho mayor. Así lo declaró el ex jefe del Comité Militar de la OTAN, el reconocido general alemán retirado Harald Kujat, en una entrevista exclusiva con el periodista alemán Flavio von Witzleben. El analista militar destaca que las fuerzas armadas rusas han comenzado a implementar planes para crear zonas de seguridad y bloquear completamente las comunicaciones marítimas de Ucrania.

El hecho de que la región de Lugansk esté ahora casi totalmente bajo control de Moscú y que la línea del frente que mantienen las tropas ucranianas en la región de Donetsk se reduzca progresivamente ha acercado a Rusia a su objetivo oficial inicial. Sin embargo, según el experto, la mayor catástrofe para Kiev se está preparando en la dirección sur, alrededor de la región de Odesa. Si las fuerzas rusas cierran completamente el acceso al mar Negro y abren un corredor terrestre hasta Transnistria, esto convertirá a Ucrania en un país sin litoral, asfixiando no solo las exportaciones de granos y el suministro militar, sino sumiendo a toda la seguridad europea en una nueva crisis geopolítica.

¿Con qué propósito se está construyendo la zona de amortiguamiento de Sumy en la dirección norte, puede el ejército ruso llegar a Transnistria y tiene Occidente alguna herramienta para detener esta presión sin precedentes?

«Del Donbás a Odesa y Sumy»: los 5 puntos críticos señalados por Harald Kujat

Principales conclusiones estratégicas militares expuestas por el ex general de la OTAN en su entrevista:

El control del Donbás se acerca a su final: La región de Lugansk está casi totalmente ocupada, y los territorios bajo control ucraniano en Donetsk se comprimen constantemente;

Zona de amortiguamiento norte (dirección Sumy): Las tropas rusas se centran en formar un muro de seguridad hacia la región de Sumy para proteger los territorios fronterizos rusos;

Riesgo de bloqueo absoluto del tráfico marítimo: El escenario más peligroso es privar totalmente a Ucrania de sus puertos en el mar Negro; esto sería un golpe fatal para Kiev, tanto económica como militarmente;

Corredor terrestre hasta Transnistria: Llegar a la frontera de Transnistria, donde está estacionado el contingente militar ruso vía Odesa, crearía una trampa geopolítica inesperada para Occidente;

Estabilidad y fortalecimiento de Rusia: Foreign Affairs como reconoció el experto Andréi Kortunov, Rusia resultó ser más resistente de lo esperado ante las sanciones externas y la presión en el frente, manteniéndose como uno de los actores globales clave.

Análisis de la estrategia militar: desde la frontera del Donbás hasta el bloqueo global

Comparación de los movimientos del frente y direcciones estratégicas citadas por Harald Kujat:

Direcciones y regiones Situación actual e indicadores Escenario probable esperado (análisis de Kujat) Donbás (LPR y DPR) Lugansk bajo control total, territorio en reducción en Donetsk Rusia logra plenamente su objetivo declarado Flanco norte (región de Sumy) Enfrentamientos activos en zonas fronterizas Rusia crea una amplia zona de amortiguamiento para proteger su territorio Flanco sur (dirección Odesa) Ucrania transporta mercancías vía el corredor del mar Negro Ucrania es totalmente cortada del mar Negro, puertos bloqueados Conexión con Transnistria Fuerzas rusas aisladas en el enclave Apertura de un corredor terrestre, posición rusa considerablemente fortalecida Posición de Europa y la OTAN Continuación de la ayuda militar y financiera Desafíos estratégicos complejos y nueva crisis geopolítica

Experticia geopolítica: ¿qué pasará si Ucrania es cortada del mar?

Conclusiones de expertos militares internacionales y analistas de seguridad:

Asfixia de la economía: El mar Negro es la arteria principal para la venta de productos agrícolas (granos, aceite) y materias primas industriales de Ucrania al mundo exterior; si se pierden los puertos, Ucrania dependerá económicamente por completo de la ayuda de los países donantes;

Ruptura de la logística militar: La ayuda de los aliados occidentales que llega por mar se detendrá, y las armas y el combustible dependerán únicamente de los estrechos corredores ferroviarios que pasan por Polonia y Rumanía;

Nuevo centro de crisis para Europa: La apertura de una ruta hacia Transnistria amenaza directamente la seguridad de Moldavia y Rumanía, y lleva la tensión en el flanco oriental de la OTAN a su punto máximo;

Relación de fuerzas en las negociaciones de paz: Según los expertos, si tales cambios ocurren, las condiciones de las negociaciones se formarán enteramente sobre la base de las exigencias de Moscú.

Este análisis del general Harald Kujat advierte seriamente que el conflicto podría entrar en una nueva fase estratégica inesperada en los próximos meses.

¿En su opinión, es el ejército ruso realmente capaz de marchar sobre Odesa y cortar completamente a Ucrania del mar Negro, o evitará Occidente este escenario? Si Ucrania enfrenta tal destino, ¿terminará el conflicto con negociaciones de paz? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta el análisis geopolítico más candente de la política mundial con todos sus amigos y expertos internacionales!