El talentoso lateral de 19 años de la selección nacional de Uzbekistán Behruz Karimov ha vuelto a captar la atención de aficionados y expertos extranjeros al dar una lección de maestría en los campos europeos. En la 9ª jornada de la Superliga suiza, el Lugano logró una contundente victoria por 4-0 contra el Lausana a domicilio. El legionario uzbeko, titular en el encuentro, fue artífice de uno de los goles más estéticos del partido en el minuto 52: tras un tiro libre, superó a su marcador en la banda derecha con una serie de regates rápidos antes de enviar un centro preciso al área.

Hannes Delcroix aprovechó este pase magistral para marcar de cabeza y completar su hat-trick. El vídeo del regate y la asistencia de Karimov se ha vuelto viral en redes sociales, generando intensos debates. Tras 72 minutos de juego activo, nuestro compatriota suma ya «1 gol + 1 asistencia» en sus primeros 7 partidos de la temporada. Lo más importante es que, tras esta victoria, el Lugano acumula 25 puntos y se coloca como líder solitario de la liga suiza, con 6 puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, el Young Boys.

¿Qué tan rápido le abrirán estas actuaciones al defensa de 19 años las puertas de las 5 grandes ligas europeas? ¿Lo convertirá Fabio Cannavaro en el arma principal de la selección nacional y podrá el Lugano mantener el liderato hasta el título?

«Obra maestra en la banda derecha, hat-trick de Delcroix y liderato solitario»: los 5 puntos clave del recital de Karimov

Datos importantes de la gran victoria en el campo del Lausana y la actuación del legionario uzbeko:

Titularidad indiscutible: El joven Behruz Karimov, de 19 años, fue titular en el difícil partido fuera de casa y mantuvo un ritmo alto hasta el minuto 72;

Superasistencia en el minuto 52: Nuestro defensa superó a su rival en la banda derecha con varios regates elegantes antes de asistir con precisión para el hat-trick de Hannes Delcroix;

Eficacia de «1+1» en 7 partidos: Desde su llegada al Lugano, Karimov ha participado en 7 partidos en todas las competiciones, sumando 1 gol y 1 asistencia;

La goleada al Lausana: El triplete de Hannes Delcroix (35', 48', 52') y un autogol de Karim Sow infligieron una dura derrota de 0-4 a los locales;

6 puntos de ventaja en el campeonato: Con 8 victorias y 1 empate en 9 jornadas, el Lugano lidera la tabla con 25 puntos, dejando al Young Boys a una distancia considerable.

Superliga suiza: El partido contra el Lausana y las estadísticas de Behruz Karimov

Indicadores del partido y carta de presentación europea del defensa uzbeko:

Criterios y parámetros Estadísticas y detalles del partido Resultado del partido Lausana 0:4 Lugano (Gran victoria a domicilio) Rol de Behruz Karimov Titular (jugó 72 minutos), 1 asistencia Goleadores H. Delcroix (35', 48', 52' — asistencia de Karimov), K. Sow (autogol) Estadísticas generales de Karimov en el Lugano 7 partidos, 1 gol (16 de septiembre contra el St. Gallen), 1 asistencia Situación del Lugano en el torneo 9 partidos, 8 victorias, 1 empate, 25 puntos (1er lugar) Diferencia con el perseguidor Sobre el club Young Boys 6 puntos de ventaja Calendario de próximos partidos 10 de octubre, Lugano — Lucerna (23:30 hora de Taskent)

Experticia en fútbol y scouting: ¿Por qué el juego de Behruz Karimov atrae a los grandes clubes europeos?

Conclusiones de ojeadores internacionales y comentaristas deportivos:

El estándar del lateral moderno: En el fútbol europeo actual, los talentos más valorados no son solo los defensas puros, sino perfiles universales como Behruz, capaces de controlar toda la banda, ganar duelos individuales y enviar centros precisos;

Capacidad de adaptación rápida: Adaptarse a los 19 años a un nuevo idioma, cultura y a la intensidad física de la liga suiza, siendo decisivo en sus primeros 7 partidos, demuestra una gran fortaleza mental;

Lugano, un gran trampolín: La liga suiza es un mercado clave para la Serie A italiana, la Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa; esta regularidad en un equipo líder coloca a Karimov en el radar de las grandes ligas para el próximo mercado de fichajes;

Un activo invaluable para Uzbekistán: En un momento en que la selección nacional necesita velocidad y técnica ofensiva en las bandas, el estado de forma de Behruz aumenta considerablemente las posibilidades de nuestro equipo en las eliminatorias.

El regate mágico y la asistencia de Behruz Karimov en el minuto 52 demuestran que la nueva generación del fútbol uzbeko empieza a hacerse oír con fuerza en los campos europeos.

¿Crees que Behruz Karimov podrá ganar el título con el Lugano y dar el salto a una de las 5 grandes ligas europeas la próxima temporada? ¿Qué opinas de su técnica y regates? ¡Deja tus comentarios y comparte esta noticia sobre el éxito de nuestro legionario en Europa!