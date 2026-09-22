«Los árbitros no tienen la culpa, el equipo no tiene plan»: Claude Makélélé critica al Real

Tras la dolorosa derrota por 1-2 ante el Atlético en el derbi madrileño, la ola de polémica en torno al Real Madrid alcanzó un nuevo pico. Después de perder puntos cruciales en la 7ª jornada de La Liga, el campamento de los «merengues» y los medios del club se centraron en las decisiones del árbitro central Miguel Ángel Ortiz Arias. El entrenador del equipo, José Mourinho, incluso apareció en la rueda de prensa con fotos impresas que mostraban — los pies pisados de Jude Bellingham y los golpes recibidos en los tobillos de Federico Valverde, intentando culpar de todo al equipo arbitral.

Sin embargo, la leyenda y ex centrocampista defensivo del Real, Claude Makélélé, desmanteló por completo estas excusas. ESPN En una intervención en directo en el canal, la estrella francesa declaró abiertamente que la raíz del problema no estaba en el arbitraje, sino dentro del propio club: «¡No hay que culpar a los árbitros! No hay entendimiento mutuo, ni entre los jugadores, ni entre el equipo y el entrenador. Mourinho tiene que hablar con ellos. Hoy el equipo es débil, no tiene un plan de juego, ¡no tiene nada! El problema no es el árbitro, no se ve ninguna idea o plan claro en el campo».

¿Es esta división interna señalada por Makélélé una señal de que ha comenzado una crisis entre Mourinho y sus estrellas? ¿Por qué el Real está jugando por debajo de su nivel y hay esperanza de recortar distancias con el líder, el FC Barcelona?

«Fotos de excusas, el abismo entre el entrenador y el equipo»: 5 puntos clave de la intervención de Makélélé

Los hechos analíticos más importantes revelados por Claude Makélélé tras el derbi madrileño:

Exigencia de dejar de usar a los árbitros como escudo: La leyenda francesa subrayó firmemente que culpar al árbitro por la derrota es simplemente cerrar los ojos ante los problemas reales;

Crítica a la «sesión de fotos» de Mourinho: Aunque el entrenador llevó pruebas fotográficas de los episodios de Bellingham y Valverde, Makélélé lo calificó como un intento de ocultar los problemas reales;

Ausencia de entendimiento mutuo: Se observa una incapacidad de los jugadores para entenderse y una ruptura en la comunicación entre el entrenador y el equipo;

«No hay plan de juego»: Makélélé expuso implacablemente la inacción táctica del Real en el campo, señalando la falta de un sistema claro tanto en ataque como en defensa;

Es hora de aumentar la exigencia: La ex estrella insistió en que, en lugar de cargar la responsabilidad en otros, hay que exigir el máximo a cada jugador y al entrenador.

Ecos del derbi madrileño: Comparación entre la postura de Mourinho y la valoración de Makélélé

Comparativa de las dos visiones y actitudes en el campamento del Real:

Criterios y parámetros José Mourinho y los directivos del Real Claude Makélélé y expertos independientes Factor principal de la derrota Errores del árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias Incomprensión interna y juego débil Argumentos presentados Fotos de las lesiones de Bellingham y Valverde Falta de plan de juego e ideas claras en el campo Relación entrenador-jugador Todo bajo control, la presión viene de fuera La comunicación entre el equipo y Mourinho está rota Actitud hacia el arbitraje Árbitro de 41 años y error malintencionado del comité «Culpar al árbitro es incorrecto, déjenlos en paz» Solución y exigencia Condiciones iguales y no interferencia de los árbitros Aumentar la exigencia a los jugadores y hablar internamente

Experticia en fútbol y táctica: ¿Por qué las palabras de Makélélé son cercanas a la realidad?

Conclusiones de los comentaristas de fútbol europeo y analistas deportivos:

El método clásico de «distracción» de Mourinho al descubierto: A lo largo de su carrera, tras partidos donde su equipo jugaba mal, José Mourinho ha usado fotos, números o declaraciones para desviar la atención del fracaso táctico hacia los árbitros; Makélélé ha dejado en evidencia esta táctica;

Ruptura de conexiones en el campo: Durante el derbi, no hubo armonía entre el mediocampo y la línea de ataque, las estrellas intentaron crear ocasiones solo mediante talento individual;

Ambiente psicológico en el vestuario: El llamado de la leyenda del mediocampo diciendo que «el entrenador tiene que hablar con ellos» significa que hay tensión psicológica en el equipo y que los jugadores no comprenden del todo las exigencias de Mourinho;

Peligro en la carrera por La Liga: Si el Real sigue culpando a los árbitros sin cambiar radicalmente su juego, la brecha de 6 puntos con el líder, el FC Barcelona, podría ampliarse y las esperanzas de título podrían desvanecerse prematuramente.

Esta poderosa y contundente intervención de Claude Makélélé obliga al Real a despertar de sus ilusiones y buscar los problemas dentro, no fuera.

¿Quién crees que tiene más culpa en la derrota del derbi madrileño: el Real y Mourinho, que no tienen plan de juego como dice Makélélé, o el árbitro central por sus decisiones polémicas? ¿Podrán los «merengues» salir pronto de esta crisis? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte este candente análisis del mundo del fútbol con todos los fans del Real y tus amigos!