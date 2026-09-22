Arman Tsarukyan anuncia su fecha de regreso al octágono tras su KO en UFC 331

·2·Deportes
Arman Tsarukyan anuncia su fecha de regreso al octágono tras su KO en UFC 331

En el evento UFC 331, el peligroso golpeador brasileño Mauricio Ruffyfue derrotado antes del límite en el primer asalto por el contendiente número uno de peso ligero, Arman Tsarukyan, mediante devastadores codazos. El peleador armenio compartió una noticia inesperada y muy rápida para sus seguidores. Aunque los peleadores suelen tomar meses de descanso tras grandes eventos numerados, la estrella armenia declaró que está en perfecto estado y que no esperará mucho para volver al octágono.

En su declaración tras su brillante victoria, reveló que comenzará un campamento de entrenamiento completo tras solo una semana de vacaciones: «No tengo ninguna lesión. Necesito descansar una semana, después de eso volveré a entrenar. Pelear a mediados o finales de diciembre es una excelente opción para mí. En ese momento se formará una cartelera grande y fuerte. Donde y cuando la UFC me lo pida, estoy al 100% listo». Esta determinación del contendiente ha avivado las especulaciones sobre la posibilidad de organizar la pelea por el título contra el campeón Justin Gaethje antes de que termine el año.

¿Añadirá Dana White la pelea por el título de Tsarukyan como evento principal del gran torneo numerado de diciembre, tendrá tiempo Gaethje de aceptar este desafío y terminará el 2026 con el nombre de un nuevo rey en peso ligero?

«Victoria sin lesiones, una semana de vacaciones y la cartelera de diciembre»: los 5 puntos clave de los planes de Tsarukyan

Las noticias más importantes anunciadas por Arman Tsarukyan tras UFC 331:

  • Estado de salud perfecto: En el agresivo enfrentamiento contra Ruffy, Tsarukyan no recibió ningún golpe significativo y salió del octágono sin lesiones;

  • Mini-vacaciones de una semana: El atleta no tomará un descanso prolongado; regresará al gimnasio tras solo 7 días de recuperación;

  • Diciembre en la mira: Arman considera que pelear en la gran cartelera PPV de fin de año (mediados o finales de diciembre) es el escenario ideal;

  • Apertura total al ultimátum de la UFC: El peleador expresó su acuerdo incondicional para cualquier ubicación y fecha que proponga la dirección de la promoción;

  • Presión por el título: Esta decisión coloca al campeón actual, Justin Gaethje, en una posición donde no puede encontrar excusas para evitar una defensa del título.

El calendario de Tsarukyan: comparación entre la situación en UFC 331 y las expectativas para diciembre

Proceso de recuperación del peleador y métricas para una posible pelea en diciembre:

Indicadores y criterios

UFC 331 (Pelea pasada)

Diciembre (Pelea esperada)

Estatus del oponente

Mauricio Ruffy (Contendiente peligroso)

Justin Gaethje (Por el cinturón de campeón)

Duración de la pelea y asaltos

1er asalto (Victoria antes del límite)

Pelea por el título a 5 asaltos

Nivel de lesiones sufridas

0% (Sin lesiones)

Se requiere una alta preparación funcional

Tiempo de preparación (Campamento)

Campamento estándar completo

Ciclo de entrenamiento intensivo de 7-8 semanas

Esencia del encuentro

Mantener el estatus de contendiente n.º 1

Ganar el cinturón de campeón de la UFC

Experticia en MMA y UFC: ¿Por qué la cartelera de diciembre es la opción perfecta para la UFC?

Conclusiones de analistas internacionales de MMA e insiders de la promoción:

  • El éxito de taquilla de fin de año: La UFC organiza tradicionalmente cada año en diciembre en Las Vegas un supertorneo con las peleas por el título más grandes; la pelea entre Tsarukyan y Gaethje podría ser el evento principal (Main Event) perfecto para este espectáculo;

  • La excelencia del tiempo de recuperación: Como la pelea contra Ruffy duró solo unos minutos, Tsarukyan no perdió energía; los meses de octubre y noviembre son suficientes para llegar en forma ideal para una pelea por el título;

  • La trampa de los plazos para Gaethje: Si Gaethje no sufrió una lesión grave, la UFC exigirá que defienda su cinturón en noviembre o diciembre; la declaración de Tsarukyan «estoy listo ahora mismo» le da a Dana White una palanca adicional para presionar al campeón;

  • Cima del ranking y marketing: Tras el KO en el primer asalto, se generó un gran revuelo alrededor de Tsarukyan, y traerlo de vuelta en diciembre, antes de que el interés de los fans disminuya, es financieramente muy beneficioso para la promoción.

Esta audaz decisión de Arman Tsarukyan ha acelerado al máximo la intriga por el título de peso ligero y ha abierto el camino a un gran enfrentamiento en diciembre.

¿Crees que Dana White y la dirección de la UFC le darán a Arman Tsarukyan una pelea contra el campeón Justin Gaethje en diciembre? Si este supercombate se lleva a cabo en diciembre, ¿podrá Tsarukyan ganar el cinturón de peso ligero? ¡Deja tus opiniones personales en los comentarios y comparte esta noticia sobre los planes más candentes del mundo del octágono con todos los entusiastas de las MMA!

Arman TsarukyanMauricio RuffyUFC 331Dana WhiteMMA
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

4 goles y una remontada: ¡Qizilqum vence 3-1 a Xorazm en Urganch!4 goles y una remontada: ¡Qizilqum vence 3-1 a Xorazm en Urganch!Hoy, 06:03Lionel Messi se prepara para su último partido con la selección de ArgentinaLionel Messi se prepara para su último partido con la selección de ArgentinaHoy, 02:32Raphinha señala a Lamine Yamal como el principal candidato al Balón de OroRaphinha señala a Lamine Yamal como el principal candidato al Balón de OroHoy, 02:11Nodirbek Yakubboyev logra una victoria histórica para Uzbekistán al derrotar a su rival indioNodirbek Yakubboyev logra una victoria histórica para Uzbekistán al derrotar a su rival indioHoy, 01:09Uzbekistán doblega a la India y España es derrotada: todos los resultados de la ronda 6Uzbekistán doblega a la India y España es derrotada: todos los resultados de la ronda 6Hoy, 01:02Abbosbek Fayzullayev habla abiertamente antes de la concentración de la selección y el partido contra IránAbbosbek Fayzullayev habla abiertamente antes de la concentración de la selección y el partido contra IránHoy, 00:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado