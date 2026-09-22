Arman Tsarukyan anuncia su fecha de regreso al octágono tras su KO en UFC 331

En el evento UFC 331, el peligroso golpeador brasileño Mauricio Ruffyfue derrotado antes del límite en el primer asalto por el contendiente número uno de peso ligero, Arman Tsarukyan, mediante devastadores codazos. El peleador armenio compartió una noticia inesperada y muy rápida para sus seguidores. Aunque los peleadores suelen tomar meses de descanso tras grandes eventos numerados, la estrella armenia declaró que está en perfecto estado y que no esperará mucho para volver al octágono.

En su declaración tras su brillante victoria, reveló que comenzará un campamento de entrenamiento completo tras solo una semana de vacaciones: «No tengo ninguna lesión. Necesito descansar una semana, después de eso volveré a entrenar. Pelear a mediados o finales de diciembre es una excelente opción para mí. En ese momento se formará una cartelera grande y fuerte. Donde y cuando la UFC me lo pida, estoy al 100% listo». Esta determinación del contendiente ha avivado las especulaciones sobre la posibilidad de organizar la pelea por el título contra el campeón Justin Gaethje antes de que termine el año.

¿Añadirá Dana White la pelea por el título de Tsarukyan como evento principal del gran torneo numerado de diciembre, tendrá tiempo Gaethje de aceptar este desafío y terminará el 2026 con el nombre de un nuevo rey en peso ligero?

«Victoria sin lesiones, una semana de vacaciones y la cartelera de diciembre»: los 5 puntos clave de los planes de Tsarukyan

Las noticias más importantes anunciadas por Arman Tsarukyan tras UFC 331:

Estado de salud perfecto: En el agresivo enfrentamiento contra Ruffy, Tsarukyan no recibió ningún golpe significativo y salió del octágono sin lesiones;

Mini-vacaciones de una semana: El atleta no tomará un descanso prolongado; regresará al gimnasio tras solo 7 días de recuperación;

Diciembre en la mira: Arman considera que pelear en la gran cartelera PPV de fin de año (mediados o finales de diciembre) es el escenario ideal;

Apertura total al ultimátum de la UFC: El peleador expresó su acuerdo incondicional para cualquier ubicación y fecha que proponga la dirección de la promoción;

Presión por el título: Esta decisión coloca al campeón actual, Justin Gaethje, en una posición donde no puede encontrar excusas para evitar una defensa del título.

El calendario de Tsarukyan: comparación entre la situación en UFC 331 y las expectativas para diciembre

Proceso de recuperación del peleador y métricas para una posible pelea en diciembre:

Indicadores y criterios UFC 331 (Pelea pasada) Diciembre (Pelea esperada) Estatus del oponente Mauricio Ruffy (Contendiente peligroso) Justin Gaethje (Por el cinturón de campeón) Duración de la pelea y asaltos 1er asalto (Victoria antes del límite) Pelea por el título a 5 asaltos Nivel de lesiones sufridas 0% (Sin lesiones) Se requiere una alta preparación funcional Tiempo de preparación (Campamento) Campamento estándar completo Ciclo de entrenamiento intensivo de 7-8 semanas Esencia del encuentro Mantener el estatus de contendiente n.º 1 Ganar el cinturón de campeón de la UFC

Experticia en MMA y UFC: ¿Por qué la cartelera de diciembre es la opción perfecta para la UFC?

Conclusiones de analistas internacionales de MMA e insiders de la promoción:

El éxito de taquilla de fin de año: La UFC organiza tradicionalmente cada año en diciembre en Las Vegas un supertorneo con las peleas por el título más grandes; la pelea entre Tsarukyan y Gaethje podría ser el evento principal (Main Event) perfecto para este espectáculo;

La excelencia del tiempo de recuperación: Como la pelea contra Ruffy duró solo unos minutos, Tsarukyan no perdió energía; los meses de octubre y noviembre son suficientes para llegar en forma ideal para una pelea por el título;

La trampa de los plazos para Gaethje: Si Gaethje no sufrió una lesión grave, la UFC exigirá que defienda su cinturón en noviembre o diciembre; la declaración de Tsarukyan «estoy listo ahora mismo» le da a Dana White una palanca adicional para presionar al campeón;

Cima del ranking y marketing: Tras el KO en el primer asalto, se generó un gran revuelo alrededor de Tsarukyan, y traerlo de vuelta en diciembre, antes de que el interés de los fans disminuya, es financieramente muy beneficioso para la promoción.

Esta audaz decisión de Arman Tsarukyan ha acelerado al máximo la intriga por el título de peso ligero y ha abierto el camino a un gran enfrentamiento en diciembre.

¿Crees que Dana White y la dirección de la UFC le darán a Arman Tsarukyan una pelea contra el campeón Justin Gaethje en diciembre? Si este supercombate se lleva a cabo en diciembre, ¿podrá Tsarukyan ganar el cinturón de peso ligero? ¡Deja tus opiniones personales en los comentarios y comparte esta noticia sobre los planes más candentes del mundo del octágono con todos los entusiastas de las MMA!