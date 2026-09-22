Vuelven los días oscuros de hace 16 años: el Tottenham es último, ¿qué pasará con De Zerbi?

En la nueva temporada de la Premier League, el club londinense Tottenham se enfrenta a una crisis histórica. Según el famoso medio inglés TEAMtalk a pesar de los resultados desastrosos al inicio del campeonato, la directiva del club decidió no despedir inmediatamente al entrenador Roberto De Zerbi y expresó su pleno apoyo al técnico italiano. Los «Spurs» solo han sumado 2 puntos en las primeras 5 jornadas de la Premier League, cayendo al último puesto, el 20º, de la tabla.

Un comienzo tan vergonzoso no se veía en la historia de los londinenses desde hace exactamente 16 años, en 2008. A pesar de esto, los jefes del club esperan que el equipo mejore radicalmente su juego tras el parón internacional de la FIFA y salga de esta profunda crisis. Sin embargo, la situación es crítica: al regresar del parón, al Tottenham le espera una prueba muy difícil el 10 de octubre fuera de casa contra Manchester United.

¿Podrá De Zerbi sacar al club londinense de la trampa del antirecord de 2008, será el choque en Old Trafford el punto final de su destino y cuánto durará la paciencia de la directiva?

«20º puesto, antirecord de 16 años y parón FIFA»: los 5 puntos clave de la crisis del Tottenham

Las pruebas más importantes de la situación de emergencia en torno al club londinense:

Último puesto de la Premier League: El Tottenham cayó al último lugar de la tabla de la PL con solo 2 puntos en 5 partidos;

Una humillación no vista desde 2008: El equipo no había registrado resultados tan débiles e insatisfactorios al inicio del campeonato en los últimos 16 años;

Un voto de confianza inesperado de la directiva: A pesar del fuerte descontento de los aficionados, los jefes del club anunciaron su apoyo total a De Zerbi sin mostrarle la puerta de salida;

El parón FIFA — la última esperanza: La directiva del club confía en que, durante el parón de selecciones, el entrenador pueda resolver los problemas tácticos y restaurar el espíritu de equipo;

La prueba de Old Trafford por delante: El 10 de octubre, en la 6ª jornada, a los londinenses les espera una batalla de vida o muerte fuera de casa contra elManchester Uniteddirigido por Erik ten Hag o nuevos rivales.

La situación del Tottenham en la PL: comparación entre el desastre de 2008 y la crisis de 2026

Análisis de los antirecords históricos y el rendimiento actual de los londinenses:

Criterios y parámetros Inicio de temporada 2008 Temporada actual (era Roberto De Zerbi) Número de partidos jugados 5 jornadas 5 jornadas Puntos sumados 2 puntos Solo 2 puntos (racha sin victorias) Posición en la tabla 20º puesto (último lugar) 20º puesto (fondo de la tabla) Decisión de la directiva Cambio rápido de entrenador Confianza total y apoyo a De Zerbi Rival tras el parón Diversos rivales de campeonato Manchester UnitedManchester United(10 de octubre, Old Trafford) Problema principal Desequilibrio en ataque y defensa Presión compleja y falta de adaptación de los jugadores

Expertise en fútbol y táctica: ¿Por qué De Zerbi está en un callejón sin salida en Londres?

Conclusiones de los comentaristas de la PL y expertos deportivos:

El colapso del sistema «De Zerbiball»: Aunque la filosofía del entrenador italiano basada en pases cortos desde atrás y la asunción de riesgos funcionó en el Brighton, los defensores actuales del Tottenham no soportan esta presión y cometen errores constantes;

Depresión psicológica y complejo de no victoria: La ausencia de victorias en 5 jornadas ha apagado la confianza en sí mismo dentro del equipo, lo que provoca una pérdida de concentración en los últimos minutos de cada encuentro;

Riesgos del parón FIFA: Aunque el parón internacional permite al entrenador trabajar la táctica, muchos jugadores clave se van con sus selecciones, privando a De Zerbi de la posibilidad de entrenar con la plantilla completa;

La batalla decisiva contra el Manchester United: El partido fuera de casa del 10 de octubre podría ser oficialmente la «última oportunidad» para el técnico italiano; una derrota en Old Trafford agotaría el límite de confianza de la directiva y haría inevitable el despido.

El futuro de Roberto De Zerbi en el Tottenham pende de un hilo y el viaje a Manchester el 10 de octubre decidirá su destino en Inglaterra.

¿Cree que la directiva del Tottenham tomó la decisión correcta al no despedir a Roberto De Zerbi, o el equipo necesita un nuevo entrenador de inmediato? ¿Podrán los «Spurs» volver con puntos del campo del Manchester United el 10 de octubre? ¡Deje sus opiniones y análisis en los comentarios y comparta este artículo sobre los eventos más candentes de la PL con todos los aficionados al fútbol inglés!