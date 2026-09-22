El proyecto de energía nuclear del futuro, impulsado por una de las personas más ricas del mundo, Bill Gates, se ha enfrentado a un obstáculo grave y a una crisis inesperada. La empresa «TerraPower», propiedad del multimillonario, había anunciado con entusiasmo la firma de contratos con 12 nuevos proveedores para la construcción del reactor modular avanzado n.º 1, llamado «Natrium», en la ciudad de Kemmerer, Wyoming.

Sin embargo, según el informe de Construction Dive una publicación influyente del sector, el gigante más experimentado de EE. UU., la corporación «Bechtel», que ha construido centrales nucleares con éxito durante décadas, abandonó el proyecto inesperadamente. Aunque el gigante de la construcción justificó su salida con el traslado de sus expertos a otros proyectos demandados en todo el mundo, los expertos lo consideran una «dura bofetada» para el equipo de Gates.

Los analistas del sector señalan que ha surgido un fuerte desacuerdo entre los teóricos «que se creen genios», compuestos por graduados del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y los profesionales conservadores que construyeron decenas de reactores en el siglo XX. Este conflicto ha asestado un duro golpe a las ambiciones de Washington de superar a Rusia y China en la carrera atómica a través de pequeños reactores modulares (SMR); actualmente, el único reactor modular de baja potencia en funcionamiento en el mundo se encuentra en Rusia, y «Rosatom» está construyendo su primera estación comercial extranjera en Uzbekistán.

Entonces, ¿es el reactor de sodio de Bill Gates una ilusión sobre papel? ¿Cómo continuará la construcción en Wyoming sin su mayor contratista y quién está tomando el liderazgo en la carrera atómica global?

«12 contratos, una rebelión de los profesionales y la competencia en Uzbekistán»: 5 puntos clave del evento

Los hechos más importantes del conflicto en torno al proyecto de Bill Gates:

La salida de «Bechtel» del proyecto: El contratista principal, que ha construido la mayor cantidad de bloques energéticos nucleares en la historia de EE. UU., dejó de trabajar en el proyecto «TerraPower» de Gates;

El conflicto entre «genios» y profesionales: Los expertos confirmaron la aparición de un conflicto psicológico y de ingeniería entre los teóricos del MIT y los profesionales de la construcción real;

12 contratos urgentes: Tras la salida del contratista, «TerraPower» se vio obligado a firmar contratos con 12 proveedores para salvar el primer reactor «Natrium» a escala industrial del hemisferio occidental;

Un golpe a las ambiciones nucleares de EE. UU.: Washington quería superar a Rusia y China en el mercado global precisamente a través de pequeños reactores modulares, pero los desacuerdos internos están ralentizando el proyecto;

El factor Uzbekistán: Mientras que en EE. UU. los reactores modulares aún están en fase de proyecto y controversia, «Rosatom» ya ha comenzado la construcción de la primera pequeña central nuclear comercial en Uzbekistán.

La carrera de los pequeños reactores modulares (SMR): comparación del proyecto de Bill Gates y sus competidores

Indicadores analíticos de la situación en EE. UU. y el mercado global:

Criterios y parámetros «TerraPower» (Proyecto de Bill Gates) «Rosatom» (Rusia y mercado internacional) Concepto del reactor «Natrium» (Reactor rápido de sodio) RITM-200N (Pequeño reactor refrigerado por agua) Sitio principal Wyoming, Kemmerer (EE. UU.) Uzbekistán (Primer proyecto comercial extranjero) Estado del proyecto El contratista principal se fue, búsqueda de proveedores Fase de construcción y práctica iniciada Equipo de ingeniería «Startuperos» teóricos y personal del MIT Ingenieros clásicos de la corporación estatal Análogo en funcionamiento Inexistente (Solo se planea un complejo de pruebas) El único reactor flotante y terrestre en funcionamiento del mundo Problema principal surgido Conflicto con el gigante «Bechtel» Sanciones internacionales y obstáculos geopolíticos

Experticia en energía nuclear y geopolítica: ¿por qué este evento es una señal para el mercado global?

Conclusiones de analistas internacionales de energía y expertos en ingeniería:

La filosofía de «Silicon Valley» no funcionó en la construcción de centrales nucleares: El equipo de Bill Gates trata las tecnologías nucleares como software o una start-up tecnológica; sin embargo, en la seguridad nuclear y la industria pesada, no cuenta el estilo de «actuar rápido y aprender de los errores», sino los protocolos conservadores y estrictos de gigantes como «Bechtel»;

El riesgo de retraso para EE. UU.: El retraso del reactor «Natrium» retrasa varios años la supremacía de EE. UU. en el mercado de pequeños reactores modulares, y durante este tiempo, los competidores podrían apoderarse del mercado;

Asia Central y la elección correcta de Uzbekistán: Mientras que en Occidente los proyectos SMR no logran salir de las discusiones y conflictos internos, el inicio de la construcción de pequeños reactores probados por parte de Uzbekistán ofrece una ventaja práctica para prevenir el déficit energético;

División de personal: El retiro de los empleados de «Bechtel» del proyecto crea una escasez de constructores nucleares altamente calificados en el sitio de Wyoming, lo que aumentará los costos de construcción varias veces.

Este gran problema que enfrenta el equipo de Bill Gates demuestra que la energía nuclear no se resuelve solo con miles de millones de dólares, sino con experiencia en ingeniería pesada.

En su opinión, ¿podrá Bill Gates terminar su reactor de sodio tras perder a su contratista principal y devolver el liderazgo nuclear a EE. UU., o este proyecto quedará en papel? ¿Qué opina de la construcción de una pequeña central nuclear en Uzbekistán? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta este análisis sobre la intriga más candente de la energía mundial con todos sus amigos y entusiastas del sector!