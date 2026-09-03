Una isla misteriosa aparece y desaparece en un embalse canadiense

Una misteriosa isla cubierta de árboles apareció y luego desapareció poco después en el inmenso embalse Williston, ubicado en Columbia Británica, Canadá. El inusual fenómeno sorprendió a los residentes y a las autoridades, generando interrogantes sobre su origen.

Esta misteriosa extensión de tierra fue avistada a principios de este mes en la parte del embalse Williston, al norte de la ciudad de Mackenzie. Los habitantes locales informaron del inusual suceso a las autoridades correspondientes.

Sin embargo, las autoridades inicialmente trataron esta información con cautela, ya que las imágenes editadas digitalmente o creadas mediante inteligencia artificial a veces pueden dar una impresión distorsionada de la realidad.

No obstante, la existencia real de la isla fue confirmada posteriormente mediante imágenes satelitales. Según datos oficiales, una imagen satelital tomada el 20 de julio muestra claramente la porción de tierra sobre el agua.

La superficie de la isla temporal se estimó en aproximadamente 105 486 pies cuadrados .

Sin embargo, los datos satelitales posteriores mostraron un escenario aún más intrigante. Para el 5 de agosto, no quedaba rastro de la isla. Esto generó nuevas preguntas sobre adónde fue y qué sucedió realmente.

Es posible que la isla no se haya hundido

Según Bob Gammer, portavoz de BC Hydro, es probable que la extensión de tierra no se haya hundido realmente.

Él supone que la isla pudo haberse desplazado hacia una parte del embalse más cercana a la orilla o hacia una zona más tranquila, con menos oleaje y movimiento de agua.

Actualmente, las autoridades están analizando imágenes más recientes para determinar los movimientos posteriores de la isla. Intentan averiguar dónde se encuentra esta misteriosa masa de tierra, cómo apareció y por qué desapareció posteriormente.

El inusual fenómeno ha despertado gran interés entre la población local. Las autoridades continúan investigando esta misteriosa extensión de tierra que se movió en el agua.