Manchester City presenta a Abduqodir Husanov con sus colores (foto)

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Manchester City presenta a Abduqodir Husanov con sus colores (foto)

El gigante del fútbol inglés y europeo, Manchester City, ha brindado su apoyo oficial a Abduqodir Husanov, defensa de la selección nacional de Uzbekistán que participa en la fase final de la Copa del Mundo 2026. Esta inesperada y sensacional acción del campeón de la Premier League ha captado la atención de los aficionados uzbekos en las redes sociales y ha generado un gran debate.

El legionario uzbeko en el póster del gigante de la Premier League

En la cuenta oficial de Instagram del Manchester City, que cuenta con millones de seguidores, se publicó un póster especial donde el talentoso defensa uzbeko de 22 años aparece como protagonista.

Cabe destacar que, en este póster, Abduqodir Husanov aparece vistiendo la famosa equipación celeste emblemática del Manchester City, con la bandera nacional de la República de Uzbekistán de fondo. El servicio de prensa del club escribió debajo de la imagen: « Próximo partido: República Democrática del Congo — Uzbekistán en Atlanta », comentó el club.

Un duelo a vida o muerte para Uzbekistán y la fórmula de los 1/16 de final

Para nuestros representantes en el grupo K, el próximo encuentro se convierte en una verdadera batalla por la supervivencia. Nuestros jugadores perdieron la oportunidad en las dos primeras jornadas ante rivales fuertes: Colombia (1:3) y Portugal (0:5).

En la situación actual, nuestra selección tiene solo una oportunidad teórica de avanzar a los play-offs (1/16 de final): quedar tercera en el grupo. Para ello, se requiere una victoria por un marcador amplio contra la RD Congo.

Detalles oficiales del encuentro:

Indicador

Información del partido

Partido

RD Congo — Uzbekistán

Fase / Grupo

Copa del Mundo 2026, Grupo K, Jornada 3

Lugar

EE. UU., Atlanta Stadium

Fecha del partido

28 de junio (Hoy)

Hora de inicio

Hora de Tashkent 04:30 hs

Esperamos que este fuerte apoyo moral brindado por el club más poderoso de Inglaterra dé fuerza adicional a Abduqodir Husanov y a todo nuestro equipo. ¡Deseamos a nuestros representantes una victoria contundente y el pase a los play-offs en este partido histórico!

Si te ha gustado el artículo, ¡compártelo con tus seres queridos y en tus grupos de fútbol! Apoyemos juntos a la selección de Uzbekistán.

Manchester CityAbduqodir HusanovUzbekistanАтланта
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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