España — Arabia Saudita 4:0 (ver los goles)

·68·Deportes
España — Arabia Saudita 4:0 (ver los goles)

Continúan los encuentros de la 2ª jornada de la Copa del Mundo.

En el grupo N, España (4) anotó 4 goles sin respuesta ante Arabia Saudita (1). Yamal marcó su primer gol en los mundiales, mientras que Oyarsabal firmó un doblete y una asistencia.

Copa del Mundo 2026. Grupo N. 2ª jornada

España — Arabia Saudita 4:0

21 de junio. Atlanta

Goles: Yamal (10), Oyarsabal (21, 24), At Tambakti (49, ag).

EspañaArabia SauditaYamalOyarzabalAtlanta
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Shuhrat Razzakov
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