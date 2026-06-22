España — Arabia Saudita 4:0 (ver los goles)
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Continúan los encuentros de la 2ª jornada de la Copa del Mundo.
En el grupo N, España (4) anotó 4 goles sin respuesta ante Arabia Saudita (1). Yamal marcó su primer gol en los mundiales, mientras que Oyarsabal firmó un doblete y una asistencia.
Copa del Mundo 2026. Grupo N. 2ª jornada
España — Arabia Saudita 4:0
21 de junio. Atlanta
Goles: Yamal (10), Oyarsabal (21, 24), At Tambakti (49, ag).
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