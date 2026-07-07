Siga el partido Argentina vs Egipto con nosotros

Las selecciones de Argentina y Egipto se enfrentan en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

El encuentro comenzará hoy a las 21:00 (hora de Taskent) en el estadio de Atlanta.

Puede seguir este partido a través de Zamin.uz mediante una transmisión en vivo. Durante el encuentro, se cubrirán al instante los eventos principales, ataques peligrosos, goles, sustituciones y otros momentos clave.

Según las estadísticas, las probabilidades de victoria de Argentina en el tiempo reglamentario son del 72 %. Las de Egipto son del 9 %, mientras que la probabilidad de que el partido se vaya a la prórroga es del 19 %.

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