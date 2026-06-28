JCH-2026: Alineación oficial para el partido RD Congo – Uzbekistán

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JCH-2026: Alineación oficial para el partido RD Congo – Uzbekistán

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, ha anunciado la alineación inicial para el decisivo encuentro contra la República Democrática del Congo. El partido se disputará en el Atlanta Stadium y comenzará a las 04:30 hora de Tashkent.

Alineación de la selección de Uzbekistán:

  • Portero: Ne’matov

  • Defensas: Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Nasrullayev

  • Centrocampistas: Mozgovoy, Shukurov, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev

  • Delantero: Shomurodov (C)

Este partido, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos, es fundamental para mantener las posibilidades de clasificación a la fase de play-offs. ¡Deseamos a nuestros representantes una victoria histórica y el pase a la siguiente ronda!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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