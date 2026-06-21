España aplasta a Arabia Saudita, ¡gol histórico de Lamine Yamal!
La 2ª jornada de la Copa del Mundo continúa con intensidad. En el grupo N, donde solo hubo empates en la primera jornada, la selección de España logró una victoria contundente al anotar 4 goles sin respuesta ante Arabia Saudita.
Protagonistas del encuentro y datos clave:
El momento histórico de Yamal: El brillante talento del fútbol español Lamine Yamal celebró su primer gol en los Mundiales.
El show de Oyarzabal: El delantero Mikel Oyarzabal, además de anotar un doblete, brindó una asistencia a uno de sus compañeros.
Situación en la tabla: Tras esta victoria, España se convierte en líder absoluta del grupo con 4 puntos. Arabia Saudita cuenta con 1 punto.
Copa del Mundo 2026. Grupo N | 2ª jornada
España — Arabia Saudita 4:0 21 de junio. Atlanta, Mercedes-Benz Stadium.
Goles:
1:0 – 10' Lamine Yamal
2:0 – 21' Mikel Oyarzabal
3:0 – 24' Mikel Oyarzabal
4:0 – 49' Hassan At Tambakti (autogol)
Alineaciones:
España: Simon, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Pedri (Ruiz, 70), Rodri, Yamal (Pino, 46), Olmo (Merino, 61), Baena (Williams, 61), Oyarzabal (Torres, 46).
Arabia Saudita: Al Owais, Abdulhamid, At Tambakti, Lajami, Al Amri (Haji, 60), Al Harbi, Nasser Al-Dawsari (Al-Ghannam, 90), Al-Haybari (Kanno, 46), Al-Juwayr (Al-Hamdan, 46), Al-Buraykan (Ash Shamat, 60), Salem Al-Dawsari.
Amonestaciones (Tarjetas amarillas):
Salem Al-Dawsari (30), Kanno (60).
Situación del grupo y próximo partido
En el segundo encuentro del grupo N, Uruguay (1 punto) y Cabo Verde (1 punto) se enfrentarán entre sí.
Hora de inicio: El partido comenzará a las 03:00 hora de Tashkent.
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