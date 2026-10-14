Uno de los grandes países del norte de África, Marruecos, ha sido escenario de intensas protestas contra la política del gobierno oficial de normalizar (restablecer) las relaciones diplomáticas con Israel. Cientos de residentes locales y activistas reunidos en varias ciudades exigen la ruptura total de los lazos con Tel Aviv y el cese de las actividades de la embajada.

Los manifestantes salieron a las calles con enormes banderas nacionales palestinas y pancartas con lemas contundentes, expresando abiertamente su oposición a las decisiones gubernamentales.

Llamamientos contundentes y demandas en las calles

Los principales llamamientos que resonaron en las plazas abarcaron los siguientes aspectos:

Postura firme: Los participantes en la manifestación corearon lemas intensos y cargados de emoción como «¡Sin embajada, sin embajador, no queremos a los cerdos!»;

Oposición a la normalización: Los activistas consideran que los acuerdos diplomáticos, económicos y de seguridad firmados con Israel son contrarios a los intereses del pueblo y a la solidaridad con Palestina;

Llamamientos a través de altavoces: En las plazas de las ciudades, figuras públicas y activistas se dirigieron a la multitud mediante micrófonos, pidiendo el cese inmediato de la normalización de las relaciones.

Escenas en las plazas: Jóvenes, mujeres y banderas gigantes

Las imágenes difundidas muestran claramente la magnitud y el ambiente de la acción:

Gran alcance: En las calles, no solo hombres, sino también mujeres y niños pequeños portaron símbolos palestinos, situándose en las primeras filas de la manifestación;

Símbolos gigantes: Los asistentes desplegaron una inmensa bandera palestina de varios metros a lo largo de la calle y mostraron pancartas especiales en árabe con mensajes como «Digan no a la normalización» y «Libertad para Palestina»;

Control de las fuerzas de seguridad: Las fuerzas del orden vigilaron la seguridad en las zonas de las protestas, tratando de mantener la situación bajo control.

Estas contundentes expresiones públicas en Marruecos demuestran que el tema del restablecimiento de relaciones con Israel sigue siendo un asunto candente y controvertido en el mundo árabe.