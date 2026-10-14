El príncipe heredero saudí rechaza un ataque conjunto con Israel contra los hutíes

Arabia Saudita el príncipe heredero Mohamed bin Salmán ha rechazado oficialmente la iniciativa propuesta por Israel de llevar a cabo acciones militares conjuntas contra los hutíes en Yemen. Según detalles confidenciales difundidos por el influyente diario israelí Haaretz , el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu intentó, con la mediación de Washington, obtener el consentimiento saudí para operaciones militares en el Mar Rojo, pero Riad rechazó categóricamente la propuesta.

Esta decisión de la dirección del Reino se explica por el objetivo de mantener el equilibrio geopolítico en la región y preservar su influencia entre las naciones musulmanas.

El intento de Netanyahu a través de Washington

Según la información de Haaretz, las negociaciones e intentos se desarrollaron de la siguiente manera:

Plan de operaciones conjuntas: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intentó obtener el consentimiento de Riad para asegurar la participación de las fuerzas de defensa israelíes en las operaciones contra los hutíes en territorio yemení y en las aguas del Mar Rojo;

Mediación de EE. UU.: Tel Aviv intentó abordar esta propuesta con Arabia Saudita no directamente, sino a través de los canales diplomáticos de Washington, intentando actuar como aliado;

Rechazo categórico: El príncipe heredero Mohamed bin Salmán se negó rotundamente a participar en cualquier coalición militar o ataques coordinados con Israel.

Las razones principales del príncipe: prestigio en el mundo islámico y riesgos internos

Varios factores estratégicos llevaron al heredero al trono saudí a rechazar esta propuesta:

Posición en el mundo islámico: La participación del Reino en acciones militares junto a Israel contra un país musulmán podría causar un daño irreparable a la autoridad y al estatus de liderazgo de Riad en todo el mundo islámico;

Riesgo de descontento público interno: En un momento en que existe una fuerte oposición a la política israelí dentro del país y en el mundo árabe, se consideró que tal paso militar tenía un alto riesgo de provocar reacciones negativas y protestas en la sociedad saudí;

Estabilidad regional: Arabia Saudita busca mantener complejas negociaciones de paz con los hutíes y evitar que su territorio vuelva a ser blanco directo de ataques con misiles y drones.

Condición palestina: ¿Cuándo es posible la normalización?

Ante este rechazo, Riad reiteró su inamovible posición oficial sobre las relaciones con Israel:

Exigencia de un Estado palestino independiente: La dirección saudí reafirmó que la única vía para establecer lazos diplomáticos y normalizar plenamente las relaciones con Israel es la creación oficial de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital;

Sin acuerdo sin condiciones: Se declaró que no se puede formar ninguna alianza de seguridad o militar mientras la cuestión palestina no se resuelva de manera justa.

Este paso diplomático de Mohamed bin Salmán de Arabia Saudita demostró una vez más que en política exterior no cede ante las presiones de Estados Unidos e Israel, sino que se basa en sus intereses nacionales y la solidaridad del mundo árabe-musulmán.