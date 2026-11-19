Ha comenzado una de las acciones militares más serias desde el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025 en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha iniciado una operación en la parte central del sector, al oeste de la « línea amarilla ». Se ordenó a los residentes de tres barrios de la zona que abandonaran sus hogares y se cerró una importante ruta de transporte.

La operación comenzó el 18 de noviembre cerca de los campos de refugiados de Bureij y Nuseirat. Los militares israelíes declararon que esta acción estaba dirigida contra la infraestructura de Hamás. Hamás, por su parte, la calificó como una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego.

El ejército israelí cruzó la « línea amarilla » hacia el oeste

El ejército israelí inició la operación en las zonas 660, 661 y 666 en el centro de Gaza. Estos lugares se encuentran alrededor de los campos de refugiados de Bureij y Nuseirat.

Desde el acuerdo de octubre de 2025, la « línea amarilla » se estableció como la frontera entre las áreas bajo control israelí y las partes bajo control de Hamás. Según Reuters y otros medios internacionales, tanques israelíes cruzaron esta línea hacia el oeste, moviéndose hacia la calle Salah al-Din. Esta se considera la primera operación terrestre de este tipo desde que entró en vigor el acuerdo.

Los residentes de tres barrios están siendo evacuados

La oficina de coordinación de asuntos civiles de Israel en los territorios palestinos ha instado a los residentes de tres zonas alrededor de Bureij y Nuseirat a trasladarse a lugares seguros.

Durante la operación, se interrumpió el tráfico en algunas partes de la calle Salah al-Din, la vía principal que conecta el norte y el centro de la Franja de Gaza. Fuentes palestinas informaron que las familias abandonaron sus casas y refugios temporales tras los ataques de artillería y los tiroteos.

¿Qué dicen Israel y Hamás?

El ejército israelí describió la operación como una acción « dirigida con precisión ». Según el comunicado militar, el objetivo es destruir la infraestructura de Hamás en el centro de Gaza y eliminar los objetos que amenazan a las tropas israelíes cerca de la « línea amarilla ».

El diario « The Times of Israel » informó que se planeaba destruir un túnel en la zona como parte de la operación. Se dio a conocer que, junto al ejército israelí, también participaron miembros del servicio de seguridad interior, el Shin Bet.

Hamás calificó estas acciones de Israel como una « violación flagrante » del acuerdo de alto el fuego. El movimiento condenó la operación, destacando que está provocando el desplazamiento forzado de la población.

La situación humanitaria en Gaza se agrava

Mientras continúan las operaciones militares en Gaza, aumenta la demanda de refugio, alimentos y artículos de primera necesidad por parte de la población. Según agencias de noticias internacionales, más de 1,7 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse en el sector.

Con la llegada de la temporada invernal, la situación de las familias sin hogar podría empeorar aún más. La nueva operación aumenta el riesgo de nuevos desplazamientos y dificultades en la entrega de ayuda humanitaria.

Así, a pesar del acuerdo vigente desde octubre de 2025, los enfrentamientos militares no han cesado en Gaza. El cruce de la « línea amarilla » por parte del ejército israelí indica que la situación en la región podría volverse aún más tensa.