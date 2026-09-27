Muere un atleta de 21 años tras someterse a casi 30 operaciones

Mehdi Nosrati Bildashi, un atleta de taekwondo de 21 años que resultó herido durante las protestas antigubernamentales en Irán, ha fallecido. Según los informes, se sometió a casi 30 intervenciones quirúrgicas en los últimos ocho meses debido a sus heridas.

Se dice que Mehdi fue herido por disparos de las fuerzas de seguridad durante una manifestación el 8 de enero en la ciudad de Pakdasht, al sureste de Teherán. Su páncreas y sus intestinos sufrieron daños graves, y fue tratado inicialmente en un hospital de Pakdasht.

Posteriormente, el atleta fue trasladado a un hospital en Teherán. Allí, se le realizaron aproximadamente 30 operaciones a lo largo de ocho meses. Debido a sus lesiones, Mehdi tuvo dificultades para alimentarse y perdió más de 30 kilogramos de peso.

Según Need To Know, Mehdi falleció el 12 de septiembre debido a complicaciones relacionadas con sus heridas y una infección pulmonar. Esta información se basa en informes de medios cercanos a la oposición iraní. Se señala que su largo tratamiento también causó graves dificultades financieras a su familia.

Las protestas en las que Mehdi resultó herido comenzaron a finales de diciembre de 2025 ante el descontento por la crisis económica en Irán. Más tarde, las manifestaciones se extendieron por todo el país, convirtiéndose en protestas contra el gobierno. Organizaciones de derechos humanos han documentado el uso de armas de fuego contra los manifestantes.

El número de víctimas durante las protestas sigue siendo objeto de debate. Debido a las graves restricciones en las comunicaciones y el acceso a Internet, ha sido difícil verificar de forma independiente la magnitud de los hechos. Organizaciones de derechos humanos han reportado miles de muertes y decenas de miles de detenciones, y algunas fuentes citan cifras aún mayores. Human Rights Watch también señaló que en septiembre de 2026 se ejecutaron varias penas de muerte relacionadas con los casos de las protestas.

Mehdi Nosrati Bildashi fue uno de los atletas cuya muerte o heridas graves durante las protestas fueron reportadas.

Entre ellos se encuentra el futbolista de 17 años, Rebin Moradi. El jugador del equipo juvenil del «Saipa» habría muerto por disparos el 8 de enero en Teherán. Su padre informó más tarde que los expertos en medicina forense le dijeron que su hijo recibió un disparo a corta distancia por la espalda.

También se informó que el exfutbolista de 47 años, Mujtabo Tarshiz, murió junto a su esposa durante las protestas en Qaemshahr. Durante su carrera, jugó para los clubes «Tractor Tabriz», «Nassaji Mazandaran», «Fajr Sepasi Shiraz» y «Mes Kerman».

Las autoridades iraníes no han dado explicaciones públicas claras sobre la muerte de estos atletas.