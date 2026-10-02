¡Mohammed bin Salman condena enérgicamente los ataques en Gaza y las violaciones en Al-Aqsa!

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¡Mohammed bin Salman condena enérgicamente los ataques en Gaza y las violaciones en Al-Aqsa!

En el contexto de los volátiles procesos geopolíticos en Oriente Medio, Arabia Saudita ha enviado su siguiente declaración firme y decisiva a la comunidad internacional. El Príncipe Heredero y Primer Ministro del Reino, Mohammed bin Salman, realizó una declaración oficial condenando al más alto nivel los ataques brutales en curso en la Franja de Gaza y las violaciones alrededor de la sagrada mezquita de Al-Aqsa. Se reafirmó ante el mundo que Riad nunca retrocederá en la cuestión palestina y que esta posición es inmutable. Entonces, ¿qué resonancia está provocando esta declaración del líder saudí en el escenario diplomático internacional?

Gaza y Al-Aqsa: La firme oposición del Reino

En su discurso, el Príncipe Heredero evaluó abiertamente las acciones llevadas a cabo por Israel:

  • Ataques brutales condenados: Los actos de agresión dirigidos contra civiles y nuestros hermanos en la Franja de Gaza fueron duramente criticados;

  • Inviolabilidad de la mezquita de Al-Aqsa: Se expresó una fuerte protesta contra las repetidas violaciones cometidas contra la mezquita de Al-Aqsa, lugar sagrado;

  • No hay pausa hasta que se garanticen los derechos: Mohammed bin Salman subrayó que hasta que el pueblo palestino no obtenga plenamente sus derechos legítimos e internacionalmente reconocidos, los esfuerzos de Arabia Saudita no se detendrán;

  • Principio inmutable: Se reiteró que el compromiso del Reino con el Estado palestino y los intereses de su pueblo no puede ser objeto de regateos políticos.

La declaración oficial de Mohammed bin Salman

«Condenamos enérgicamente los ataques brutales de los gobiernos de ocupación contra nuestros hermanos en Palestina y la Franja de Gaza, así como las repetidas violaciones contra la mezquita de Al-Aqsa. El compromiso del Reino con los derechos del pueblo palestino es nuestra posición firme e inmutable. Nuestros esfuerzos en esta dirección no cesarán hasta que el pueblo palestino alcance sus derechos legítimos».

Esta posición muestra que, en el marco de los diversos acuerdos y negociaciones entre Estados Unidos y los países de la región, Arabia Saudita exige la independencia de Palestina como condición principal.

Posición de Arabia Saudita sobre Palestina (Tabla)

Dirección / Tema

Declaración de Mohammed bin Salman y su contenido

Autor de la declaración

Mohammed bin Salman (Príncipe Heredero y Primer Ministro de Arabia Saudita)

Condena principal

Ataques brutales en Gaza y violaciones en Al-Aqsa

Posición diplomática

Camino político firme, leal e inmutable

Límite de las acciones

No se detendrá hasta que el pueblo palestino obtenga sus derechos legítimos

Señal geopolítica

Los intereses palestinos siguen siendo una condición primordial en el diálogo con Estados Unidos y Occidente

En su opinión, ¿puede esta firme posición de Arabia Saudita ser un motor decisivo para detener las operaciones militares en Gaza y establecer un Estado palestino independiente? ¿Cómo evalúa la declaración del Príncipe Heredero?

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Arabia SauditaMohammed bin SalmanGazaMezquita Al-AqsaGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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