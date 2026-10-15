Rusia casi termina la construcción de una base gigante de drones a reacción en la frontera con Ucrania

Rusia está construyendo una gran base militar cerca de la frontera con Ucrania destinada al lanzamiento de nuevos tipos de drones a reacción. Según imágenes satelitales analizadas por Reuters, la construcción de este complejo masivo ubicado en la región de Rostov se completó casi en su totalidad en solo seis semanas.

Según los informes, mientras que el sitio era un campo vacío el 31 de agosto, hoy alberga una infraestructura con una superficie total equivalente a casi 126 campos de fútbol que se ha erigido allí.

Drones a reacción de última generación: «Geran-4» y «Geran-5»

El fundador de la empresa privada DroneSec especializada en el análisis de inteligencia, Mike Monnik, evaluó las fotos satelitales y destacó los siguientes puntos importantes:

Plataformas de lanzamiento especiales: En la parte occidental del complejo se han instalado ocho dispositivos de lanzamiento independientes para drones a reacción;

Dispositivos de nueva generación: La base está especializada en el control y lanzamiento de los drones a reacción «Geran-4» y «Geran-5», los más recientes del arsenal ruso;

Capacidad masiva: Según la conclusión de los expertos, una vez que la base esté en pleno funcionamiento, permitirá lanzar hasta 100 drones a reacción hacia sus objetivos en un solo día.

Se señala que el complejo podría entrar en servicio operativo completo «en pocas semanas».

¿Por qué drones a reacción?

En los últimos meses, Rusia ha comenzado a utilizar cada vez más activamente drones a reacción para atacar objetivos en territorio ucraniano:

Alta velocidad y alcance: A diferencia de los drones de hélice convencionales, estos drones tienen una velocidad de vuelo significativamente mayor y la capacidad de recorrer largas distancias;

Objetivos complejos para sistemas de defensa aérea: Debido a su velocidad a reacción, es mucho más difícil detectarlos y derribarlos con sistemas de defensa aérea y grupos de tiro móviles.

La rápida construcción de una base de tal magnitud cerca de la frontera indica una posible intensificación de las operaciones militares en la región.