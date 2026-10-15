Rusia casi termina la construcción de una base gigante de drones a reacción en la frontera con Ucrania

·12·Mundo
Rusia casi termina la construcción de una base gigante de drones a reacción en la frontera con Ucrania

Rusia está construyendo una gran base militar cerca de la frontera con Ucrania destinada al lanzamiento de nuevos tipos de drones a reacción. Según imágenes satelitales analizadas por Reuters, la construcción de este complejo masivo ubicado en la región de Rostov se completó casi en su totalidad en solo seis semanas.

Según los informes, mientras que el sitio era un campo vacío el 31 de agosto, hoy alberga una infraestructura con una superficie total equivalente a casi 126 campos de fútbol que se ha erigido allí.

Drones a reacción de última generación: «Geran-4» y «Geran-5»

El fundador de la empresa privada DroneSec especializada en el análisis de inteligencia, Mike Monnik, evaluó las fotos satelitales y destacó los siguientes puntos importantes:

  • Plataformas de lanzamiento especiales: En la parte occidental del complejo se han instalado ocho dispositivos de lanzamiento independientes para drones a reacción;

  • Dispositivos de nueva generación: La base está especializada en el control y lanzamiento de los drones a reacción «Geran-4» y «Geran-5», los más recientes del arsenal ruso;

  • Capacidad masiva: Según la conclusión de los expertos, una vez que la base esté en pleno funcionamiento, permitirá lanzar hasta 100 drones a reacción hacia sus objetivos en un solo día.

Se señala que el complejo podría entrar en servicio operativo completo «en pocas semanas».

¿Por qué drones a reacción?

En los últimos meses, Rusia ha comenzado a utilizar cada vez más activamente drones a reacción para atacar objetivos en territorio ucraniano:

  • Alta velocidad y alcance: A diferencia de los drones de hélice convencionales, estos drones tienen una velocidad de vuelo significativamente mayor y la capacidad de recorrer largas distancias;

  • Objetivos complejos para sistemas de defensa aérea: Debido a su velocidad a reacción, es mucho más difícil detectarlos y derribarlos con sistemas de defensa aérea y grupos de tiro móviles.

La rápida construcción de una base de tal magnitud cerca de la frontera indica una posible intensificación de las operaciones militares en la región.

Geran-4Geran-5Óblast de RostovDroneSecUcrania
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bielorrusia despliega tropas en la frontera con Polonia y Lituania: ¿está rodeado el «talón de Aquiles» de la OTAN?Bielorrusia despliega tropas en la frontera con Polonia y Lituania: ¿está rodeado el «talón de Aquiles» de la OTAN?17 septiembre 14:50«Enviar tropas a Ucrania significa la guerra con Rusia»: Putin advierte abiertamente a Occidente«Enviar tropas a Ucrania significa la guerra con Rusia»: Putin advierte abiertamente a Occidente13 septiembre 12:06Europa advertida sobre una nueva amenaza relacionada con RusiaEuropa advertida sobre una nueva amenaza relacionada con Rusia19 septiembre 08:27Ucrania ataca a Rusia con 419 dronesUcrania ataca a Rusia con 419 drones30 junio 23:39Comienzan los impactantes ejercicios militares « Rubej-2026 » de la OTSC en KazajistánComienzan los impactantes ejercicios militares « Rubej-2026 » de la OTSC en Kazajistán14 septiembre 23:55Ataque masivo de drones en la región de Moscú: Incendios en depósitos de petróleoAtaque masivo de drones en la región de Moscú: Incendios en depósitos de petróleo23 julio 14:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa