El conflicto político-militar en Europa del Este se acerca a su punto más peligroso y crítico. El Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, lanzó una declaración de una severidad sin precedentes a los países europeos al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi. El líder del Kremlin dejó claro que si los países europeos envían sus tropas al territorio ucraniano, este paso se considerará directamente como una «guerra oficial con Rusia». Esta dura objeción responde al polémico plan del presidente francés Emmanuel Macron, según el cual 26 países apoyarían el envío de fuerzas de paz a Ucrania como parte de las garantías de seguridad de posguerra.

En medio de las amenazas políticas, la tensión también alcanzó su punto máximo en el campo de batalla: en Kiev, drones a reacción atacaron gasolineras, Zelensky informó de unos 500 ataques con drones en un solo día, y Ucrania respondió con ataques contra instalaciones petroleras en Majachkalá, en el mar Caspio. Entonces, ¿esta advertencia de Putin crea un riesgo de enfrentamiento global entre Occidente y Rusia, qué está destruyendo la guerra de drones detrás del frente, y por qué el Kremlin no lo llama una «línea roja», sino una decisión final?

«Esto significa la guerra con Rusia»: la postura firme de Putin y Peskov

EnNueva Delhi, en la cumbre de los BRICS, Putin y los representantes del Kremlin advirtieron a Occidente sobre las graves consecuencias:

Objeción directa de Putin: «Ahora, según sus propias palabras, están pensando en cómo enviar tropas a Ucrania. Esto significa la guerra con Rusia», enfatizó firmemente el presidente ruso en una entrevista con la agencia TASS;

El plan de 26 países de Macron: La semana pasada, el líder francés Emmanuel Macron declaró que, una vez finalizado el conflicto, 26 países se comprometerían a enviar sus tropas a Ucrania como parte de las garantías de seguridad;

«No es una línea roja, es una posición clara»: Dmitri Peskov afirmó que este asunto no es simplemente una «línea roja» simbólica, sino la posición firme de Rusia, comunicada al mundo y, en primer lugar, a los europeos, de la manera más clara y comprensible posible.

500 drones en un día: explosiones en Kiev y ataques a instalaciones industriales

En el marco de las operaciones militares, las ciudades ucranianas sufren incesantes ataques aéreos:

Declaración de Zelensky en la red X: El presidente ucraniano anunció que el sábado se produjeron cerca de 500 ataques con drones en todo el país;

Ataques contra empresas extranjeras: Los ataques dañaron una acería perteneciente a una empresa india, una fábrica estadounidense de aceite de girasol y una fábrica polaca de artículos sanitarios;

Explosiones mortales en Kiev: El viernes, drones a reacción destruyeron varias gasolineras en Kiev, dejando 2 muertos y 12 heridos graves;

Infraestructura alimentaria y logística: Los ataques están paralizando almacenes de alimentos, plantas farmacéuticas, aparcamientos de camiones, centros comerciales y sistemas energéticos.

«La vida parece una montaña rusa»: ataque contra instalaciones petroleras en el Caspio

Esta fase de la guerra se está convirtiendo en una confrontación de infraestructura seria y compleja para ambas partes:

El sentir de los civiles: Anastasia Demchenko, que trabaja cerca del lugar de las explosiones en Kiev, dijo a The Guardian: «Este es probablemente el periodo más difícil de la guerra, porque la vida parece una montaña rusa. Uno tiene la impresión de que la vida está al borde del abismo», describiendo así la carga psicológica;

Presión sobre la energía: La parte rusa ha intensificado sus ataques masivos con el objetivo de paralizar totalmente el sistema energético ucraniano;

Ataque a las instalaciones petroleras de Majachkalá: Las Fuerzas Armadas de Ucrania no se quedaron atrás y respondieron enviando ataques precisos de drones contra instalaciones petroleras estratégicas en Majachkalá, una gran ciudad portuaria rusa en el mar Caspio.

Los planes de los líderes europeos para enviar fuerzas militares y la declaración del líder ruso de que esto equivale a una guerra directa aumentan más que nunca el riesgo de que el conflicto se internacionalice.

En su opinión, ¿renunciarán los países europeos a su plan de enviar fuerzas de paz a Ucrania tras esta advertencia militar abierta de Vladimir Putin, o se hará realidad la iniciativa de Emmanuel Macron? ¿Cómo afectarán estos ataques implacables a las instalaciones petroleras y energéticas entre Ucrania y Rusia al destino del conflicto? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis extremadamente preocupante sobre la seguridad global con todos los entusiastas del análisis y sus seres queridos!