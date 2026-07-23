Ataque masivo de drones en la región de Moscú: Incendios en depósitos de petróleo

Foto: Euronews

Durante la noche del lunes, la parte ucraniana lanzó un ataque masivo a gran escala con vehículos aéreos no tripulados (drones) contra la región de Moscú. El ataque dañó instalaciones logísticas y depósitos de petróleo en la región, dejando al menos 10 heridos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó estos ataques, calificándolos de «sanciones de largo alcance».

Zamin.uz presenta los detalles sobre la escalada de las últimas horas y las consecuencias de los ataques.

Detalles de los ataques en la región de Moscú

Según fuentes rusas y ucranianas, incluida la información difundida por el canal de Telegram «ASTRA», se llevó a cabo un ataque contra un depósito de petróleo en Podolsk y un almacén en el complejo industrial «Yujniye Vrata» en Domodedovo, provocando un gran incendio.

Número de drones: El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que de los aproximadamente 400 drones ucranianos, 85 fueron derribados al acercarse a la ciudad, mientras que el resto fueron neutralizados lejos de la capital rusa.

Víctimas: El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó que 10 personas, incluido un niño, resultaron heridas durante el ataque. Varios edificios residenciales e infraestructura civil sufrieron daños.

Almacenes de marketplaces: Se informó que un almacén de Wildberries en el distrito de Podolsk también fue atacado, pero la dirección de la empresa indicó que el centro logístico operaba con normalidad tras el ataque.

Volodímir Zelenski: «Es el resultado de nuestras sanciones de largo alcance»

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó abiertamente en redes sociales los ataques contra la región de Moscú y anunció una mayor presión sobre las instalaciones económicas:

Volodímir Zelenski: «Región de Moscú. Hay resultados de nuestras sanciones de largo alcance sobre instalaciones logísticas y un depósito de petróleo. Respondemos justamente a cada ataque ruso contra nuestras ciudades y comunidades. Esta guerra debe terminar, y esto solo es posible aumentando la presión sobre Rusia, la única causa de la guerra».

Zelenski también anunció que dos petroleros de la «flota fantasma» rusa y cuatro buques de carga fueron atacados en las aguas del mar Negro.

Escalada de la guerra de misiles y drones

En los últimos días, la escala de los ataques mutuos entre ambas partes se ha ampliado significativamente:

En la noche del sábado: Ucrania atacó dos grandes almacenes de Wildberries en la parte central de Rusia (en la región de Tambov, con 7 muertos, y en Elektrostal cerca de Moscú), así como un depósito de petróleo en Noginsk.

Ataque balístico a Kiev: Un día antes, Rusia lanzó un ataque masivo con misiles balísticos contra Kiev: 1 muerto, 16 heridos.

Primera bomba aérea sobre Pavlohrad: Por primera vez, Rusia atacó la ciudad de Pavlohrad, en la región de Dnipropetrovsk, con una bomba aérea. Como resultado, 2 personas murieron y 15 resultaron heridas.

Análisis del ISW: Expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señalan que en julio, Rusia está lanzando más misiles balísticos contra Ucrania de los que produce mensualmente, agotando activamente sus reservas.

Crisis política interna en Ucrania

Mientras las operaciones militares se intensifican, ha surgido una situación política compleja dentro de Ucrania.

Tras la destitución del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, el gobierno de Zelenski se enfrentó al descontento público y a protestas por los cambios en el alto mando. El presidente Zelenski declaró que mantendría «negociaciones clave» en el Gabinete de Ministros para resolver la crisis política interna.

Crónica de los últimos ataques y consecuencias