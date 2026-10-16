Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino

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Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino

Un empresario libio recibió los teléfonos Nokia que encargó en 2010, después de casi 16 años de espera. El envío de estos modelos antiguos ha causado un gran revuelo en las redes sociales.

Un vendedor de teléfonos que opera en Trípoli, la capital del país, encargó estos dispositivos antes de que comenzara la guerra civil en Libia. Sin embargo, el conflicto iniciado en 2011 desbarató la logística y los servicios aduaneros del país, deteniendo la llegada del envío a tiempo.

En un video difundido en redes sociales, el empresario saca los viejos Nokia de una bolsa de plástico roja y pregunta en tono de broma si son teléfonos o piezas de museo. El paquete contenía dispositivos tipo Communicator y teléfonos deslizantes populares a finales de los años 2000. Aunque hoy se consideran obsoletos, estos modelos fueron tecnología de vanguardia en su época.

Los teléfonos permanecieron olvidados en un almacén durante años. Recientemente fueron localizados y enviados a su dueño original. Lo más curioso es que, aunque el remitente y el destinatario se encuentran en Trípoli, a pocos kilómetros de distancia, la entrega tardó casi 16 años.

Un hombre con ropa examina muchos teléfonos móviles dentro de una bolsa roja.

El suceso se viralizó rápidamente, dejando a los usuarios asombrados. Muchos destacaron cómo la guerra y la inestabilidad política afectan negativamente la vida cotidiana, el comercio y los servicios básicos.

Tras la caída del régimen de Muamar el Gadafi, Libia ha permanecido políticamente dividida. En el oeste, el Gobierno de Unidad Nacional en Trípoli, reconocido por la ONU y dirigido por el primer ministro Abdulhamid Dbeibah, está en funciones, mientras que en las regiones orientales existe una administración respaldada por el general Jalifa Haftar.

Este incidente con los teléfonos Nokia, que llegaron con 16 años de retraso, demuestra que la guerra y la inestabilidad pueden impedir incluso la entrega de un pedido a pocos kilómetros de distancia.

LibiaTrípoliNokiaAbdulhamid DbeibahGuerra
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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