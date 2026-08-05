En Libia, presos escapan en masa de una cárcel en medio de enfrentamientos armados

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En Libia, presos escapan en masa de una cárcel en medio de enfrentamientos armados

Los enfrentamientos armados registrados en las ciudades libias de Zawiya y Surman agravaron aún más la situación de seguridad. En este contexto, se supo que varios presos habían escapado en masa de la cárcel de Surman. Basándose en información de la policía del país, Reuters informó de ello.

La Dirección de la Policía Judicial informó de que el incidente ocurrió el 4 de agosto. Actualmente se lleva a cabo una investigación. No se ha revelado cuántos presos abandonaron la cárcel. Al mismo tiempo, se creó una comisión especial para identificar a los fugitivos y tomar medidas para detenerlos.

Salim Bahr, uno de los líderes locales de la ciudad de Zawiya, el canal Libya Al-Ahror hizo un llamamiento a todas las partes para que pusieran fin al derramamiento de sangre durante una intervención emitida por el canal.

«En esta situación, gane quien gane, todos acabarán perdiendo», declaró.

Según informó, tres civiles murieron como consecuencia de los enfrentamientos y varias personas más resultaron heridas con distinta gravedad. Hasta ahora no se ha difundido información oficial sobre los grupos que participaron en los combates ni sobre la causa exacta del conflicto.

LibiaZawiyaSurmanReutersSalim Bahr
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Kamola Shuhratova
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