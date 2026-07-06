Revolución móvil: ¡4 nuevos dispositivos Nokia con IA!

En una era donde los smartphones dominan el mundo, ¿pensabas que los teléfonos de teclas eran historia? ¡Para nada! La empresa HMD , que fabrica teléfonos bajo la querida marca Nokia, sorprendió a todos presentando cuatro nuevos modelos de teclas: Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) y Nokia 235 4G (2nd Edition).

Lo más interesante es que no son simples teléfonos con "linterna". ¡En su interior llevan un verdadero asistente de inteligencia artificial (IA) !

¿IA en un teléfono de teclas? ¡Sí, es real!

La característica principal de los nuevos modelos es la presencia de un botón dedicado en el teclado para activar el asistente de IA. Este asistente de voz puede realizar fácilmente los siguientes comandos simples y útiles:

Encender la linterna y abrir la cámara;

Configurar alarmas y recordatorios importantes;

Llamar a un contacto específico;

Responder preguntas sencillas que te interesen.

Información importante: HMD ofrece este servicio de IA de forma totalmente gratuita durante los primeros 180 días (medio año) . Una vez finalizado este periodo de prueba, se requerirá una suscripción de pago para utilizar el asistente de IA.

¿Cuál es la diferencia entre los modelos? (Comparación)

Los cuatro nuevos modelos se diferencian por el tamaño de su pantalla y la calidad de la cámara. Para mayor comodidad, los comparamos en la siguiente tabla:

Nombre del modelo Tamaño de pantalla Módulo de cámara Nokia 200 4G 2,4 pulgadas VGA o 2 Mp según el modelo Nokia 210 4G 2,4 pulgadas VGA o 2 Mp según el modelo Nokia 215 4G (2nd Edition) 2,8 pulgadas VGA o 2 Mp según el modelo Nokia 235 4G (2nd Edition) 2,8 pulgadas VGA o 2 Mp según el modelo

Capacidades modernas y calidad tradicional

Aunque los nuevos dispositivos tienen un aspecto clásico, sus capacidades internas son mucho más modernas. Los cuatro modelos comparten las siguientes ventajas:

Red 4G: Garantiza una conexión rápida y de alta calidad.

Puerto USB Type-C: Ya no es necesario buscar cargadores antiguos, los cables modernos son compatibles.

Sistema operativo S30+: Responsable de que los teléfonos funcionen de forma rápida y fluida.

Servicio Xpress Chat: Permite realizar videollamadas y enviar mensajes de voz.

Batería de larga duración y Radio: Los teléfonos mantienen la carga durante mucho tiempo. También incluyen radio FM tradicional (a excepción del Nokia 200 4G , que no tiene radio).

¿Para quién son estos teléfonos?

Integrar IA en teléfonos de teclas ha sido una de las decisiones más inusuales e interesantes de HMD. Según la empresa, estas nuevas funciones hacen que el uso del teléfono sea más cómodo y agradable para quienes no necesitan smartphones grandes y complejos, pero no quieren quedarse atrás en las capacidades digitales modernas.