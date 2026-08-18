En Japón, una mujer hizo pedidos falsos por 2,7 millones de dólares

En Japón, una mujer de 32 años realizó, a través de una popular tienda online, más de 2.000 pedidos falsos valorados en 2,7 millones de dólares y fue detenida por la policía. Posteriormente, cancelaba los pedidos repetidamente o se negaba a aceptar los productos que llevaban los repartidores.

Según informaron los medios japoneses, la sospechosa, Mayu Yosida, utilizó nombres falsos y aproximadamente 230 cuentas ficticiaspara pedir productos en la tienda online de la famosa empresa de anime Shueisha.

Se descubrió que el valor total de los pedidos ascendía a casi 4.300 millones de yenes, equivalentes a 2,7 millones de dólares. Entre ellos había juguetes y diversos productos relacionados con populares series de anime como «Naruto» y «One Piece», entre otros artículos.

Después de pedir los productos, se negaba a aceptarlos,

Yosida elegía, al realizar los pedidos, el pago en efectivo contra entrega . Cuando los productos llegaban a su domicilio, se negaba a recibirlos o pagarlos.

En algunos casos, los pedidos se cancelaban antes de ser enviados. De este modo, las mismas acciones se repitieron una y otra vez.

Como resultado, la empresa tuvo que asumir en varias ocasiones gastos no solo relacionados con la preparación de los pedidos, sino también con su entrega y los servicios de mensajería.

Según los medios japoneses, como consecuencia de este plan, la empresa sufrió pérdidas de aproximadamente 47.500 dólares .

La policía ha detenido a la mujer de 32 años y ha iniciado una investigación sobre el caso. Las autoridades analizan todos los detalles de los numerosos pedidos realizados mediante cuentas falsas.